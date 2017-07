Regjeringskrisen i Sverige: Opposisjonen stiller mistillitsforslag

STOCKHOLM/OSLO (VG): Opposisjonen godtar ikke statsminister Stefan Löfvens løsning, og stiller mistillitsforslag mot forsvarsminister Peter Hultqvist.

Den borgerlige opposisjonen i Sverige ville stille mistillitsforslag mot tre ministre etter IT-skandalen som gjorde at sensitive personopplysninger kom på avveie. Det var usikkert om statsminister Löfvens regjering ville gå av, eller fortsette uten de tre ministrene.

Torsdag ble det klart at to av de tre ministrene går av, og at Löfvens regjering vil fortsette. De som går av er innenriksminister Anders Yngeman og infrastrukturminister Anna Johansson, som anses å ha et særlig ansvar for skandalen, vil gå av så fort som mulig.

Forsvarsminister Peter Hultqvist blir derimot sittende på tross av det varslede mistillitsforslaget.

Nå har en samlet borgerlig opposisjon bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristendemokraterna bestemt seg for å gå videre med mistillitsforslaget, melder Ekot i Sveriges Radio.

– Saken har ikke forandret seg, sier partilederne i en felles kommentar.

– Dette er den typen ansvar som man som et opposisjonsparti skal kreve av en regjering. Om jeg hadde hatt en kollega som satt på alvorlig informasjon og jeg ikke fikk denne informasjonen videreformidlet, ville jeg også mistet tilliten, sa Kristendemokraternas leder Ebba Bush om beslutningen til Aftonbladet.

Regjeringen blir sittende

Stefan Löfven sier til Dagens Nyheter at han vil bli sittende uansett om opposisjonen velger å stille mistillitsforslag.

– Da håndterer jeg den situasjonen. Jeg er landets statsminister, sier han til avisen.

Det kalles nå inn til riksdag i Sverige der mistillitsforslaget skal stemmes over. I tillegg til de fire borgerlige opposisjonspartiene har Sverigedemokraterna sagt at de støtter mistillitsforslaget.

– Mistillitsforslaget vil stemmes over i riksdagen og må få flertall. Om han gjør det vil regjeringen måtte få en ny forsvarsminister, Li Bennich-Björkman, professor i Statsvitenskap ved Uppsala Universitet

Hun mener Löfven uansett utfall har vist at han ikke vil bøye seg helt for opposisjonens krav.

– Denne beslutningen ligger ikke lenger hos ham, men hos opposisjonen.

Bakgrunn: En politisk skjebnedag i Sverige.

Mener forslaget et dypt useriøst

Opposisjonen mener forsvarsministeren står ansvarlig i skandalen, mens Löfven har tillit til forsvarsministeren og understreker at forsvarsministeren ikke har ansvar for det som skjedde. Hultqvist har selv holdt fast ved at han ikke har ansvar for skandalen. Da VG snakket med ham tidligere i dag ville han ikke si noe hva utfallet av et mulig mistillitsforslag kom til å bli.

– Jeg bare konstaterer at slik er det. For min del vil jeg bare fortsette arbeidet som forsvarsminister. Vi får se hvordan dette utvikler seg, så får vi komme tilbake til det spørsmålet, sa han.

Da opposisjonens avgjørelse om å gå videre med mistillitsforslaget enda ikke var kjent, uttalte den nye helseministeren Annika Strandhäll til VG at hun vurderte forslaget som dypt useriøst.

– Det er trist at man vanner ut det konstitusjonelle verktøyet som et mistillitsforslag faktisk er ved å bruke det som et våpen for å kvitte seg med politiske motstandere, sier hun.

For tre år siden: Se hvordan Löfvens forrige regjeringskrise utspilte seg.