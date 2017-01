Ransforsøk i Sverige - ansatte har låst seg inne

Et vekslingskontor er forsøkt ranet i Sverige.

En vekslingskontor i Jakobsberg nord for Stockholm, ble torsdag formiddag utsatt for et dramatisk ransforsøk, da to maskerte menn tok seg inn, melder Expressen.

Personalet har låst seg inne på kontoret mens ranerne forsøker ta seg inn på vekslingskontoret. Vitner har sett bevæpnede menn løpe rundt bygningen, jaget av politi.

Ifølge Stockholms politiet var ranet mislykket fordi de ansatte låste seg selv inne. Etter ransforsøket stakk ranerne av i en bil.