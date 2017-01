Politimesteren i Malmö i åpent brev til innbyggerne: – Hjelp oss å få bukt med problemene

Malmö er rammet av en stadig mer brutal draps- og voldsbølge. Nå ber politimesteren innbyggerne i byen om hjelp.

«Hjelp oss. Hjelp oss med å få bukt med problemene,» skriver politimester i Malmö, Stefan Sinteus, i et åpent brev i Sydsvenskan fredag.

I brevet beskriver han et hardt presset politi, som forsøker å håndtere en oppadgående voldsspiral. For øyeblikket etterforskes elleve drap og mer enn 80 drapsforsøk.

Flere av drapene og drapsforsøkene som nå etterforskes, er knyttet til gjengkriminalitet, forteller Sinteus til VG.

Han sier flere av dem bærer preg av å være rene henrettelser.

– Det brukes gangstermetoder. Folk blir skutt på nært hold, i ansiktet, eller med flere skudd. Og det skjer på åpen gate, av gjerningsmenn som ikke er redd for å bli sett. Årsaken til at man skyter hverandre kan være enkel: Vi har eksempler på drap som skyldes krangling om en kjæreste, sier Sinteus.

– Gjør alt vi kan



Den tilsynelatende idylliske sørsvenske byen har de siste årene vært åsted for en rekke alvorlige hendelser, og ble i fjor omtalt som en av Nordens mest voldelige byer.

Én av sakene som nå etterforskes, er mordet på 16 år gamle Ahmed Obaid. I midten av januar ble han skutt og drept på åpen gate, kun noen hundre meter fra sitt hjem. Fortsatt er ingen pågrepet etter det brutale drapet.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Når unge mennesker setter livet til, er det alvorlig, sier Sinteus.

Sinteus understreker i sitt brev at politiet trenger hjelp fra publikum for å få løst sakene de jobbet med.

– Vi får anonyme tips som peker i ulike retninger. Men vi er nødt til å snakke med folk, utdyper Sinteus overfor VG.

– Vi vet det finnes en del personer som vet ting de ikke har sagt til politiet. Ungdommer snakker med hverandre på nettet, men vi ikke si noe til oss. Vi ønsker å komme i kontakt med dem – og vi håper foreldre vil snakke med barna sine, og være seg sitt ansvar bevisst, sier han.

Får eksperthjelp



Politiet i Malmö har lenge slitt med knappe ressurser. Nå får hjelp av landets fremste eksperter på profilering av gjerningsmenn, skriver Expressen. De får også forsterkninger fra politiets nasjonale operative avdeling Noa.

– I dag har vi omtrent 150 personer som hjelper til i Malmö, i tillegg til vårt personale, sier Sinteus.

Det har vært spekulasjoner om hvorvidt det er én gjerningsperson bak en rekke skyteepisoder i byen. En av oppgavene til NOAS profileringsgruppe er å undersøke dette, ifølge kanalen P4 Malmöhus.

Sinteus forteller at politiet gjør det de kan for å gjøre Malmö trygt for innbyggerne – blant annet ved å ha mer synlig politi ute.

– Den siste tiden har vi beslaglagt ett skytevåpen i uken. Det viktigste er å begrense antall våpen, sier han.

