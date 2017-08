Politiet utreder om Kevin (4) virkelig ble drept

Rettsmedisinsverket kommer til å gå gjennom obduksjonen av Kevin for å se hva som egentlig skjedde.

– Vi må finne ut om det i det hele tatt er et lovbrudd, sier etterforskningsleder Niclas Wargren til Aftonbladet.

DØDE: Fire år gamle Kevin ble funnet død i 1998. Politiet mente lenge han hadde blitt drept av kameratene. Foto: PRIVAT

Saken om fire år gamle Kevin som ble funnet død utenfor Arvika i Sverige i 1998,

fikk oppmerksomhet i flere land. Kevins kamerat Robin Dahlén (5) og hans storebror Christian Karlsson (7) fikk skylden for å ha drept fireåringen. De er i dag 24 og 26 år gamle.

Nå har etterforskningen blitt gjenopptatt, og politiet går gjennom gamle avhør, prater med folk på nytt, ser gjennom gamle tips og analyserer gamle beslag.

Ber om rettsmedisinsk hjelp

FIKK SKYLDEN: Brødrene Robin og Christian ble dømt for drapet. Foto: PRIVAT

Dessuten skal en rettsmedisiner ifølge avisen også gå gjennom den gamle obduksjonsrapporten, for å se om man kan få nye forklaringer om hva som egentlig skjedde da Kevin døde.

– Jeg mener at når det har gått så lang tid, så kan vi be om at en rettsmedisinsk sakkyndig ser på saken. Uten å ha en egen oppfatning om hvorvidt det inneholder feilaktig informasjon eller ikke, synes jeg først og fremst at det finnes en del uklarheter rundt hendelsesforløpet. Jeg har ingen oppfatning om hva svarene kommer til å bli, men jeg vil gjerne ha spørsmålet besvart, sier Niclas Wargren, som leder etterforskningen.

På spørsmål om det kanskje ikke nødvendigvis ligger et lovbrudd bak Kevins død, svarer Wargren dette:

– Det er et relevant spørsmål. Det meste tyder på at det er det. men vi må se på den delen uten forutsetninger, sier Wargren til Aftonbladet.

Har fått inn mange nye tips

Etterforskningsgruppen som nå gjenopptar saken, jobber med flere ulike scenarier rundt hva som kan ha skjedd da Kevin døde for 19 år siden.

– Vi ser på andre gjerningspersoner, om det kan ha vært en ulykke, vi ser på andre som kan ha vært innblandet, selv om det kanskje ikke var et lovbrudd. Kanskje kan andre lovbrudd som ikke er drap også være relevante, sier Wargren.

Han forteller at de har fått mange tips inn i etterforskningen.

– Mange mennesker har kommet med tips. Det er en dramatisk hendelse. Normalt sett når en fireåring dør, så finnes det ikke mange alternativer, men slik er det ikke her. Det var mange han hadde kontakt med denne dagen, som han har pratet med og lekte med, sier Wargren.

Gruppen har så langt hatt 20 avhør, flesteparten er nye. De har også avhørt mennesker som var med i den opprinnelige etterforskningen.