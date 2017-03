Politiet: 12 gjengkonflikter herjer i Stockholm

Politiet i Stockholm ber om forsterkninger for å håndtere drapsbølgen som ryster byen. Fem mennesker er drept på to døgn.

Politiet i Stockholm arbeider med hele 47 drapsetterforskninger – og opplyser at det pågår hele 12 ulike gjengkonflikter i hovedstadsområdet, skriver avisen Aftonbladet.

Nå ber Stockholm-politiet om forsterkninger.

– Vi kan ikke utelukke mer voldskriminalitet, sier politisjef Patrick Ungsäter i Stockholm nord til avisen.

Les også: To skutt og drept

Gift par drept

De to blodige døgnene startet i Hallonbergen, nord for Stockholm tirsdag morgen ved nitiden. Da skal flere unge menn ha trengt seg inn i leiligheten til et gift par, en mann på 39 og hans 41-årige kone. Hun ble stukket ned og døde på stedet, mens mannen klarte å flykte ut på gaten og varsle politiet før han ble nådd igjen og stukket til døde.

Les også: Her er de svenske kriminalitetstallene

Tre menn på 16, 20 og 21 år er pågrepet siktet for disse to drapene.

Onsdag kveld ved 22-tiden ble to menn funnet skutt i hodet og i en bil i bydelen Kista i Nordre Stockholm. Begge døde på sykehus. En bil skal ha blitt sett forlate stedet i høy hastighet. Torsdag ble det bekreftet at en av de drepte var 26 år gammel og sterkt kriminelt belastet. Han beskrives av politiet som sentralt medlem av den kriminelle grupperingen «Lejonen» i vestlige Stockholm. Den andre som ble drept i bilen er en 20-åring, også han kjent for politiet, men ikke for så grov kriminalitet.

Les også: Rinkeby-urolighetene går verden rundt

Tirsdag ved 22-tiden ble en mann funnet død i en trappeoppgang i Stockholm-forstaden Alby. Politiet mistenker også her drap.

Les også: Trump-angrep på Sverige

57 drapsforsøk

I tillegg til de 47 drapsetterforskningene arbeider Stockholmspolitiet også med hele 57 etterforskninger av drapsforsøk. Hittil i år har det skjedd 17 skyteepisoder i Stockholmsområdet, som har ført til syv mennesker har omkommet og 17 skadet.

Regionpolitisjef Ulf Johannsson sier på en pressekonferanse torsdag:

– Vi har hatt et stort antall forbrytelser og skuddvekslinger i Stockholm den siste tiden. Naturligvis er dette meget alvorlig, sier han og opplyser at politiet har orientert rikspolitisjefen om dette, og kommer til å sende en søknad om forsterkning av politiressursene.

VG i Rinkeby: Politiet ses på som fienden

– Vi ligger og trykker med de ressursene vi har, men vi kan ikke punktmarkere alle konfliktkjerner, sier politisjef Gunnar Appelgren, sjef for en politioperasjon som skal fokusere på de mest prioriterte områdene i Stockholm.

Les også: Dramatiske opptøyer

12 gjengkonflikter

De tolv gjengkonfliktene fordeler seg ifølge politiet på seks konflikter i sørlige

HØYERE STRAFFER: Statsminister Stefan Löfven (SD) vil øke straffene og gi politiet mer ressurser. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Stockholm, og like mange i nord:

– Vi setter inn store ressurser på å kjøle dette ned, men vi kan ikke eliminere alle impulshandlinger fra unge menn som har tilgang til våpen. Men vi kommer til å gå enda hardere inn i disse miljøene, sier politisjef Patrick Ungsäter i Stockholm nord.

Statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) mener blant annet strengere straffer er et virkemiddel mot organisert kriminalitet:

– Vi har for mye organisert kriminalitet i Sverige. Det er derfor vi hever straffene, vi må få bort mer våpen, og politiet må ha mer ressurser. Det er en mengde tiltak som må vedtas, og det gjør regjeringen.

NÅ ER DET NOK: Den gamle politietterforskeren, krimforfatter og professor i kriminologi Leif GW Persson mener at politiet må sette foten ned. Foto: Terje Bringedal , VG

Den svenske krimforfatteren og professoren i kriminologi Leif GW Persson fordømmer politiets innsats mot gjengkriminaliteten – og avviser at det ikke går an å punktmarkere folk:

– Vi har latt disse bajasene ta over. Nå er det på høy tid å se til å få gjort noe. Vi må punktmarkere disse individene. De er ikke så mange, men de lever på kriminalitet som ofte er ganske grov. Da gjelder det å overvåke dem og ta dem så snart man får sjansen, sier Persson.