Persson valgte makt og ulykkelig ekteskap

Göran Persson valgte makten framfor å bryte ut av et ulykkelig ekteskap. Nå beklager den tidligere statsministeren at han førte svenskene bak lyset snarere enn å ta belastningen med en skilsmisse.

I tredje del av fjernsynsdokumentaren «Ordförande Persson» forteller han at ekteskapet med Annika Barthine som han inngikk i 1995, var stein dødt allerede etter et par år. Likevel ventet paret i nesten sju år før de skilte seg.

Göran Persson var redd for hva mediene ville si, skrev Aftonbladet torsdag, samme dag som tredje del av dokumentaren skulle gå på lufta. - Jeg bøyde meg for ham, bekrefter Annika Barthine overfor avisen.

- Persson nektet

- Jeg ga Göran skilsmissepapirene allerede i november 1996 og ba ham skrive under, men det ville han ikke, sier hun i fjernsynsprogrammet, ifølge avisen Expressen.

Persson klager selv over det han kaller «tomheten» i samlivet med Barthine. Han kaller det et «bløffekteskap», men sier at han ikke trodde han kunne forsvare seg mot medienes grafsing i hans privatliv.

Først vinteren 2003 skilte de seg, og mindre enn et år senere, i desember 2003, giftet han seg med Anitra Steen.

Persson har også et 17 år langt ekteskap bak seg med Gunnel Claesson som han har to døtre med.

Få klager

Mens Perssons åpenhjertige avsløringer blir heftig diskutert av bloggere på internett, har SVTs ombudsmann Claes Elfsberg fått svært få reaksjoner. Kun tre seere tok kontakt med ombudet etter at den første episoden av dokumentaren ble sendt mandag.

- Jeg er overrasket. Jeg hadde forventet meg flere reaksjoner, sier Elfsberg til Dagens Nyheter. - Politikere og journalister har nesten gått i spinn over denne serien, men vanlige seere betrakter den kanskje ikke som like kontroversiell, men det er bare gjetting, sier han.

I engasjerte innlegg på internett skriver seerne at Persson virker både pompøs og selvgod, men også smart.

«Persson må være mye, men mannen fremstår jo også som forbasket smart. Ja, intelligent! At han også ser ut til å være blottet for ydmykhet, ja det er noe helt annet», skriver bloggeren Pig out of hell i Aftonbladets blogg.

En annen skriver at han nå har fått bekreftet sin sterke motstand mot Persson. Samtidig roser han dokumentaren for å avsløre den tidligere statsministeren.

Null kontakt

I den tredje episoden av «Ordförande Persson» er Persson intervjuet mens han vandrer rundt i naturen på statsministrenes landsted Harpsund:

- Jeg har hatt null sosialt samvær utenfor mitt yrke. Ingen venner, ikke noen normal sosial situasjon. Det har vært svært dårlige år, konstaterer Persson.

Dokumentaren er laget av Erik Fichtelius, tidligere politisk kommentator i SVT. I mange år tok han opp fortrolige samtaler med Persson på vilkår av at de ikke skulle offentliggjøres før Persson gikk av som Socialdemokraternas leder og Sveriges statsminister. Fichtelius er nå flyttet til SVT24 som følge av den omdiskuterte kildebruken.