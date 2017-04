Nordmenn i Stockholm: Folk løp i panikk

Kate Marita Pettersen fra Bodø var inne på kjøpesenteret i Stockholm sentrum da hun plutselig hørte et høyt smell.

– Vi var på vei ut da det smalt, og så folk komme løpende i panikk inn på senteret. Jeg grep tak i datteren min og løp jeg også, sier hun.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekrefter overfor Sveriges Radio at minst to personer er drept etter at en lastebil kjørte inn i en folkemengde i sentrale Stockholm fredag ettermiddag. Politiet i Stockholm opplyser til SVT Nyheter at de mistenker at det er snakk om en terroraksjon.

På vei ut av senteret hørte Pettersen flere høye smell. Mens hun løp hektet hun seg fast en ballong og holdt på å snuble.

– Det var veldig kaotisk. Alle løp for å komme seg unna. Heldigvis klarte jeg å holde fast i datteren min, sier Pettersen.

– Så to døde mennesker



De to løp de fem minuttene opp til hotellet sitt i Stockholm sentrum. De er nå i sikkerhet, men er fortsatt ganske skjelvne etter den dramatiske opplevelsen.

– Det var fryktelig å havne midt oppe i noe sånt. Vi er redde for hva som skjer videre nå, sier hun.

Ida Christine Prøven så bakdelen av lastebilen da den kjørte inn i menneskemengden før den krasjet i butikken.



– Vi kunne se to døde mennesker. De er dekket med plast. Ett menneske ble forsøkt gjenopplivet, men de ga opp. Vedkommende er antagelig død, sier Prøven til VG.

Christina Postolache, jobber i et programvarefirma med kontor i en sidegate til Drottninggatan. Hun forteller at de nå blir evakuert av politiet til et tryggere sted.

– Gatene er fulle av folk. Vi var i kontoret da det skjedde. Jeg slo på nyhetene for å se hva som hadde skjedd. Rett etter det ringte kjæresten min for å høre om jeg var ok, forteller Postolache.

Hørte skrik



Jan Granroth var i en skobutikk like ved varehuset da han hørte skrik.

– Vi var inne i en skobutikk da vi hørte bråk, og så begynte folk å skrike. Jeg så ut av butikken og da så jeg en stor lastebil som smalt inn i veggen midt imot, forteller Granroth til Aftonbladet.

Et annet vitne beskriver panikken da lastebilen kom.

– Jeg gikk på hovedgaten da en stor lastebil kom fra ingensteds. Jeg kunne ikke se om noen kjørte den, men den kom ukontrollert. Jeg så minst to mennesker blipåkjørt, og løp så fort jeg kunne derfra, sier mannen som heter Dimitris til Aftonbladet.