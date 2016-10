Nordmann (25) siktet for knivdrap i Sverige

Svensk politi mener 25-åringen fra Finnmark ble forsøkt ranet for penger, og at han derfor knivstakk en mann 20-årene.

Det forteller kammaråklagare Andreas Nyberg i Umeå.

– Nordmannen har kommet til Sverige og truffet en kamerat. Sammen har de reist til Skellefteå med en del penger for kjøpe en vare. Der har de møtt fire andre personer som vi mener forsøkte å rane nordmannen og hans kamerat. Videre mistenker vi at nordmannen har anvendt en kniv mot den ene personen, som døde av skadene, sier Nyberg.

Kammaråklagaren, tilsvarende det vi i Norge kaller politiadvokat, ønsker ikke å gå inn på hva slags vare det er snakk om.

Nordmannen sitter nå varetektsfengslet mens etterforskningen av han pågår.

– Vi tar i utgangspunktet sikte på å sluttføre etterforskningen 23. november. Det er en del tekniske bevis og avhør som skal gjennomføres, så vi får se hvor langt vi har kommet innen den tid, sier Nyberg.

Nyberg forteller at tre personer i alderen 18-20 år er mistenkt for å forsøke å rane nordmannen.

Jens Nyström, nordmannens forsvarer, forteller til VG at hans klient erkjenner å ha utøvd vold mot en person, men at dette ble gjort i nødverge etter det han beskriver som et voldsomt overfall. Om en kniv ble tatt i bruk, vil han ikke gå inn på.

– Han fornekter brått å ha drept mannen, sier Nyström.

Dersom politiet tar ut tiltale 23. november, vil en rettssak gå i gang innen to uker.