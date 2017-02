Nesten 100 asylbranner i Sverige i fjor – i natt brant det igjen

Majoriteten av fjorårets asylbranner i Sverige var påsatt, ifølge tall fra politiet. Natt til søndag ble flere skadet, to av dem alvorlig, i en brann på landets største asylmottak.

I 2016 ble det registrert 112 branner på svenske asylmottak og bygninger som skulle huse asylsøkere. Av disse antar man at 92 av brannene var påsatt, ifølge tall fra politiet som SVT fikk tilgang tidligere denne måneden.

37 av disse var igjen påsatt av beboere, men politiet har kategorisert 53 av brannene som «påsatt av en ukjent gjerningsmann».

– Vi mistenker at en stor del av de 53 brannene er påsatt av utenforstående personer, sier Ola Stoltz, seksjonssjef i politiets nasjonale operative avdeling (Noa), til SVT.

I 04-tiden natt til søndag brant det igjen, denne gangen i asylmottaket i Vänersborg, som ifølge Aftonbladet er Sveriges største. Eier av mottaket er nordmannen Hans Kristian Voldstad.

Etterforskes som mordbrann

Mellom 10 og 20 personer ble skadet, enten etter å ha pustet inn røyk eller fordi de hoppet ut fra den brennende bygningen. To av disse er på sykehus med alvorlige skader.

Brannårsaken er ukjent, men politiet etterforsker hendelsen som en mordbrann.

– Det er rutine når det ikke finnes en forklaring på hvorfor det begynte å brenne. Akkurat nå finnes det ingen mistenkte, sier Tommy Nyman, pressekontakt i politiet, til Aftonbladet.

Rundt 160 beboere er evakuert. De som bodde i del delen av bygningen som brant, blir flyttet til en gymsal i nærheten, skriver lokalavisen Ttela.

Plantet bomber på asylmottak

Stoltz i Noa sier politiet har en vanskelig jobb med å etterforske alle de påsatte brannene i landet.

– De er blant de aller vanskeligste sakene å etterforske. Det er derfor vi i så mange tilfeller ikke vet hvem som har tent på.

Bombetrusler og vold er også en del av hverdagen på svenske asylmottak. Politiet har også etterforsket flere bombeangrep i Gøteborg, blant annet rettet mot asylmottak.

I januar ble en person alvorlig skadet da en bombe eksploderte utenfor et asylmottak i byen. Samme måned ble det også ifølge NTB funnet en sprengladning utenfor en bolig for nyankomne asylsøkere, også det i Gøteborg. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sa da at bomben kunne forårsaket stor skade, hvis den hadde blitt detonert.

Tidligere denne måneden ble tre personer pågrepet i forbindelse med de to hendelsene. Alle har bånd til den nynazistiske gruppen Nordiska Motståndsrörelsen.



Historiker: – Ingen tar ansvar

Helene Lööw ved Uppsala-universitetet har forsket på brannene på svenske asylmottak på 80- og 90-tallet. Hun reagerer på at politiets oppklaringsprosent for slike saker har sunket siden den gang, til tross for at den også var lav for 30 år siden.

Historikeren er også svært kritisk til at ingen, hverken i politiet eller andre organer, begynte å samle inn slike tall før i fjor.

– Det er ingen som tar noe ansvar for å kartlegge disse brannene. Vi ser ikke om det eskalerer, vi har ikke peiling på hvem som ligger bak de påsatte brannene og vi kan heller ikke se etter noen mønstre, sier Löow til SVT.