Nazister marsjerer ulovlig i Göteborg

Et stort antall nazister gjennomfører søndag en ulovlig marsj gjennom Göteborgs gater. Politiet forsøker å prate med demonstrantene.

– Det virker ikke som om de ønsker å lytte til beskjeden om at de må slutte, sier Jenny Widén, pressetalskvinne for svensk politi i Region Vest til Expressen.

Det skal være snakk om omkring 50 personer som marsjerer, melder Aftonbladet.

– Vi kan bekrefte at et antall personer har samlet seg, og at det er snakk om en sammenkomst som ikke er lovlig, sier Widén til Expressen.

Deler ut flygeblader



Ved lunsjtid søndag innledet nazistene en demonstrasjon gjennom Göteborg. Personene som demonstrerer bærer flagg og klær med motivene til den høyreekstreme bevegelsen Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR), som selv betegner seg som nasjonalsosialister.

– Jeg måtte forklare for en overrasket tysker som ikke forsto hva som skjedde, forteller et vitne til Expressen.

Vitnet forteller også til avisen at demonstrantene deler ut flygeblader.

Den høyreekstreme organisasjonen skal ha begynt marsjen ved fornøyelsesparken Liseberg og gått videre langs Avenyen. Ved 13.15-tiden samlet demonstrantene seg ved Gustaf Adolfs torg sentralt i Göteborg, før de gikk videre mot sentralstasjonen i den svenske byen.

Fikk avslag



Nylig fikk NMR avslag på sin søknad om å demonstrere langs Avenyen i Göteborg den 30. september. Organisasjonen klaget på avslaget, og fikk tillatelse av politiet til å marsjere fra Skånegatan, i nærheten av den Svenske messen og frem til Gustaf Adolfs torg, men tillatelsen gjaldt 30. september, og ikke i dag.

Mens de gikk messet blant annet demonstrantene at Erik Nord, politisjef i Storgöteborg, og rikspolitisjef Dan Eliasson er «folkeforrædere».

Et antall motdemonstranter har samlet seg rundt toget av høyreekstreme, og ifølge Expressen går de langs toget og roper «ingen nazister i våre gater».

– Vi er på plass for å forsøke å snakke med dem. Flere patruljer er også på vei til stedet, sier Widén i svensk politi til Expressen.

Hun opplyser om at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få for demonstrantene å arrangere en ulovlig demonstrasjon, men opplyser om at det er lovlig å samles uten tillatelse så lenge man ikke forstyrrer allmennheten.

