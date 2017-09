Nazi-demo i Göteborg: Sammenstøt mellom politi og demonstranter

GÖTEBORG (VG) Situasjonen er spent i Göteborg, hvor nynazister har inntatt byen for å demonstrere. Politiet har brukt batonger og pepperspay mot demonstrantene.

Rundt klokken 12.40 startet de høyreekstreme demonstrantene sin marsj mot Göteborg sentrum, etter å først ha samlet seg på en parkeringsplass noen kilometer unna byen.

Ikke lenge etterpå kom de første meldingene om sammenstøt. Rundt klokken 13.20 meldte Aftonbladet at politiet bruker batonger mot tilhengere av den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB), som arrangerer demonstrasjonen.

Ifølge avisen ble flere personer lagt i bakken. Bråket skjedde i Fabriksgatan, nær Scandinavium. Det skal ifølge polititalsmann Stefan Gustafsson ha oppstått da demonstrantene ville gå en annen vei enn den politiet hadde anvist dem om å gjøre.

– Flere fra NMB er pågrepet. Minst en politimann ble skadet, rapporterte Aftonbladet.

Rundt klokken 14 melder Aftonbladet at ti personer skal ha blitt pågrepet.

Politiet opplyser til Expressen at de er tvunget til å bruke pepperspray mot flere av nynazistene. Avisen melder også at motdemonstranter har kastet kinaputter mot både nazister og politiet.

Politiet hadde på forhånd advart om risiko for sammenstøt mellom demonstrantene og motdemonstranter.

Utstyrt med skjold



Mange av demonstrantene hadde med seg gjennomsiktige skjold da de troppet opp på samlingsplassen utenfor sentrum lørdag formiddag, men stemningen på stedet var rolig.

– Vi tror det er rundt 300 personer her som skal gå i nazimarsjen, sa politiets pressetalsmann Hans Lippens til VG.

– Er det noe problem at mange av dem har skjold?

– Ikke så lenge de brukes til forsvar.



I tillegg til skjold har flere av nynazistene med seg plakater med bilder av kjente svenske personer som anklages for å være «forbrytere».

Blant personene på plakatene er sjefredaktør Peter Wolodarski i avisen Dagens Nyheter, Holocaust-overlevende Emerich Roth (93), politiker Alice Bah Kuhnke i Miljöpartiet de gröna og tidligere leder av partiet Socialdemokraterna, Mona Sahlin.



– Parolen for demonstrasjonen er «Revoltér mot forbryterne!», og det sikter til politikere og media, blant annet, sier leder for Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge Haakon Forwald til VG.

Han deltar selv i nazi-marsjen.

Forwald sier han ikke vet hvor mange nordmenn som er til stede i marsjen, men anslår at det dreier seg om inntil 50 personer, minst.



– Frykter du konfrontrasjoner i dag?

– Nei, det gjør jeg ikke, men det er vel ikke umulig at det vil oppstå, sier han.



Demonstrasjonens talsmann Pär Öberg var ordknapp da VG ønsket å snakke med ham før demonstrasjonen.

– Dere må ha akkreditering fra oss for å snakke med meg, sier Öberg.

– Hadde vi fått det om vi hadde søkt?

– Nei! Da måtte dere ha byttet arbeidsgiver, sier Öberg.

– De vil fremstå sterke for å verve flere



– Det er viktig å ikke gjøre dette større enn det er. Bevegelsen har busset inn mennesker fra naboland for å virke flere og sterkere. Om de klarer å samle 1000 fra Sverige og alle naboland, er ikke det mange. De vil gjøre alt for å provosere, bryte regler og skape konfrontasjon og blest. Ved at de fremstår store og sterke kan de tiltrekke seg flere medlemmer fordi de tør å vise seg og ta kampen, forteller Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitet i Oslo, til VG.

– Hva vet du om den norske deltagelsen?

– Jeg vet ikke hvor mange nordmenn som deltar, men mest sannsynlig få. Nynazisme i Norge er et lite fenomen i forhold til Sverige, men man har sett de siste årene at svenskene har vært ivrige på å rekruttere i nabolandene sine, sier historikeren som er ekspert på nazisme og fascism, og fortsetter:

– Nynazismen slik vi kjenner den fra tidlig 90-tall, har internasjonalt vært litt på defensiven de siste årene, og i noen grad blitt erstattet med antiinnvandring grupperinger. Det er nok derfor den klassiske nynazismen ypper seg og vil markere seg. Det pågår en ideologisk kamp mellom høyreekstremister, og man bør være oppmerksom på at nynazisme er et fenomen som kan vokse.

Flere pågripelser



Flere personer er tatt hånd om av politiet i forkant av demonstrasjonen. Ifølge Expressen er tre personer blitt anholdt, mistenkt for å ha forberedt grov mishandling.

To av de tre er tyske statsborgere som ble pågrepet på Landvetter flyplass fredag. De skal ha hatt kniver i bagasjen, ifølge avisen.

Lørdag morgen ble en tredje person pågrepet på sentralstasjonen i byen.

– Pågripelsen knyttes til dagens demonstrasjoner. Jeg vet ikke hvilken politisk side den pågrepne befinner seg på. Jeg går ut fra at det er noe personen har hatt på seg som har ført til pågripelsen, sier en annen pressetalsperson for politiet, Peter Adlersson, til Expressen.

I tillegg ble en utenlandsk person ble pågrepet på en buss i Helsingborg lørdag etter å ha sparket en polititjenestemann i ansiktet.

Til sammen skal syv personer være satt i varetekt i forkant av demonstrasjonen, ifølge Expressen.

«Massiv og episk»

Rundt 1000 nynazister var på forhånd meldt å skulle delta i demonstrasjonen som de kaller «massiv og episk». Samtidig er det ventet 10.000 motdemonstranter, deriblant mange venstreekstremister.

Nazidemonstrasjoner har gjentatte ganger endt med voldelige konfrontasjoner mellom ekstremister og svensk politi de siste årene.

I forkant av dagens demonstrasjon har politiet lagt en ny strategi. De skal ikke benytte seg av containersperringer slik de har gjort tidligere, men heller bruke hester til å dele folkemengder. Politiet har også opprettet en stor arrest i politiets garasje med plass til over 100 mennesker.