Mona Sahlin tilstår attestjuks

Den tidligere lederen for de svenske sosialdemokratene, Mona Sahlin, innrømmer at hun skrev en falsk attest til sin livvakt.

– Hun godtar et forelegg. Det betyr at vinning ikke var hennes hensikt, sier hennes advokat Claes Borgström til Dagens Nyheter.

Sahlin er mistenkt for å ha gitt falske opplysninger i en attest hun ga sin livvakt. Der skrev hun at han hadde en betydelig høyere lønn enn han faktisk hadde i forbindelse med at han skulle kjøpe leilighet.

Borgström sier at Sahlin trodde lønnen hans skulle bli den hun oppga, men erkjenner at hun ikke skulle ha skrevet under før det var klart.

Mona Sahlin måtte gå av fra stillingen som nasjonal samordner mot voldelig ekstremisme etter at avisa Expressen avslørte at hun hadde skrevet at livvakten tjente mye mer enn han gjorde.

Også livvakten erkjenner å ha brukt en falsk attest og godtar et forelegg. Dermed kan han også slippe en offentlig rettssak, skriver Expressen.