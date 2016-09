Mona Sahlin og livvakten i politiavhør etter attestjuks

Politiet mistenker at den svenske politikeren har skrevet attester med uriktige opplysninger ved tre tilfeller.

Samtidig etterforskes også hennes tidligere livvakt for å ha brukt en attest med usanne opplysninger, skriver Aftonbladet.

Mona Sahlin, som er tidligere svensk statsråd og partileder for Socialdemokraterna, gikk av som regjeringens koordinator i kampen mot voldelig ekstremisme.

Bakgrunn: Mona Sahlin skrev flere falske attester

Det skjedde etter at avisen Expressen avslørte at Sahlin hadde skrevet ut en lønnsattest for en tidligere livvakt, der det var oppgitt at han hadde høyere lønn enn han i virkeligheten hadde.

Attesten, som var utstedt med myndighetenes brevhode, ble brukt i forbindelse med kjøp av en bolig i Saltsjöbaden utenfor Stockholm.

Forfulgt av skandaler: Her er Sahlins opp- og nedturer

Avviser å ha gjort noe straffbart



Etter at skandalen ble kjent, sluttet også han i jobben. Denne uken har saken tatt tok en vending: Onsdag morgen ble både Sahlin og livvakten avhørt av svensk politi.

Etterforskningsleder Håkan Roswall sier at de undersøker tre ulike attester som Sahlin skal ha skrevet ut til livvakten. Han er imidlertid tilbakeholden med detaljer rundt etterforskningen.



– Resultatet av avhørene vil jo føre til at man må gjøre ytterligere etterforskningstiltak som man ikke visste om fra starten, sier han.

Sahlins forsvarer Claes Borgström sier til Aftonbladet at den tidligere politikeren nekter for å ha gjort noe straffbart.

– Informasjonen på attestene kan ha vært riktige idet hun leverte dem. Hvis påtalemyndigheten kommer til noe annet, så har hun i hvert fall ikke ment å gi uriktige opplysninger. Det ville hun aldri ha gjort, sier han.

Forfulgt av skandaler



Saken om attestene er ikke den første skandalen som rammer Sahlin.

I 1995 avslørte Expressen at hun hadde vært slumsete med regjeringens kredittkort. Skandalen fikk navnet «Toblerone-affæren», fordi ett av kjøpene omhandlet kjøp av Toblerone-sjokolade.

TO STERKE KVINNER: Visestatsminister Mona Sahlin og statsminister Gro Harlem Brundtland intens diskusjon. Året er 1994. Foto: , Ørjan Ellingvåg, VG

Sahlin uttalte at hun så kjøpene som forskudd på lønnen, da hun ble konfrontert med kredittkortbruken.

Sahlin flyktet fra kritikken som oppsto i kjølvannet av Toblerone-saken. Ferien hun dro på, viste seg imidlertid å være finansiert av offentlige penger. I kjølvannet av dette trakk Sahlin seg som partilederkandidat.

I 2007 ble hun likevel Socialdemokraternas første kvinnelige partileder. Riksdagsvalget i 2010 ble imidlertid partiets dårligste i moderne tid, og Sahlin trakk seg som leder året etter.