Mistenkt tyv stakk av fra politiet – låste seg inne på toalett ved E6

En mann i 50-årene rømte fra politiet etter å ha forsøkt å stjele en lastebil sør for Uddevalla i Sverige. Etter to timer på et toalett – i fem minusgrader – fikk politiet mannen ut.

Politiet i Stenungssund i Bohuslän ble tirsdag kveld klokken 22.15 varslet om at to menn i 50-årene forsøkte å bryte seg inn i en lastebil.

De ble derimot avbrutt etter at noen vektere oppdaget ugjerningene deres på overvåkningsbilder, og som igjen ringte politiet.

Det var Aftonbladet som først meldte om hendelsen.

Da de kom til stedet ble en mann pågrepet mens en annen mann rømte.

Mannen kom seg til Spekeröds rasteplass, som ligger ved E6 rundt 40 minutter sør for Uddevalla.

I panikk låste han seg inn på rasteplassens toalett.

Og dermed begynte ventetiden.

I to timer, og fem minusgrader, banket politiet på døren. Rundt klokken 00.45 kom det det enda flere politibetjenter til plassen. De hadde blant annet med seg brekkjern.

Politiet fikk kort tid etter det opp døren.

– Da lo de litt. Det første de sa til mannen var «deg har vi ventet på», sier frilansfotograf Mikael Berglund, som var tilstede da mannen ble pågrepet.

