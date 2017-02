Mistenkt for trippeldrap i Sverige: – Jeg drakk selv av giften

Den 52 år gamle mannen som er mistenkt for å ha drept tre menn i en villa i Skivarp hevder at de ble forgiftet – og at han selv skal ha drukket av giften.

Fredag 10. februar fant politiet tre menn døde i en villa i det lille tettstedet noen mil utenfor Malmö.

Først ble det meldt at de ikke var utsatt for noe kriminelt. Men dagen etter kom beskjeden om at en mann var pågrepet og mistenkt for trippeldrap.

Han satt i avhør store deler av den helgen, før han ble sluppet ut søndag. Han var fremdeles mistenkt for trippeldrap.

Da VG var på stedet ønsket ikke politiet å uttale seg om hverken dødsfallene eller den mistenkte mannen.

I et intervju med Kvällsposten forteller den 52 år gamle mannen sin versjon av hva som skal ha skjedd i villaen før politiet fant de tre døde mennene.

Han forteller avisen at han ønsker å fortelle fordi han selv mener at han er uskyldig.

Mannen forteller avisen at han kun kjente den ene av de tre mennene. Han skal ha blitt spurt om å være med på fest i den aktuelle villaen i lørdag 4. februar.

– Da vi sto utenfor huset var ingen som lukket opp, så etter en stund gikk vi rett inn. Det lå to menn der inne, den ene på gulvet og den andre i en sofa. De rørte ikke på seg så vi tenkte at de hadde drukket for mye allerede. Vi gikk inn på kjøkkenet og der sto det en åpent flaske, forteller 52-åringen til avisen.

Videre forteller mannen at han og kompisen bestemte seg for å ta en shot. Ifølge han skal flasken ha hatt en utenlandsk etikett og væsken skal ha lignet litt på brennevinet Jägermeister. Han mener at de ble forgiftet av innholdet.

– Jeg drakk selv av giften. Vi falt om med en gang, det slo ut alle muskler og det brant og sved. Jeg lå på gulvet og tenkte «hva er det som skjer her?».

Ifølge 52-åringen reagerte kameraten hans på samme måte, men skal ha karret seg opp i andre etasje for å legge seg. Selv skal han ha stukket fingrene i halsen og kastet opp. Han hevder at han satt på kjøkkenet hele natten.

Ringte ikke politiet



Dagen etter skal han ha funnet kameraten ligge urørlig i andre etasje. De to andre skal ha ligget der de lå da han ankom dagen før.

Men 52-åringen ringte aldri til politiet. Til avisen sier han at han ikke turde, og at han bestilte en taxi og dro hjem.

Først fem dager senere tok han kontakt med noen som kjente kameraten. Fredag 10. februar dro de til villaen i Skivarp der de fant de tre mennene døde.

– Jeg satt i avhør i flere timer den dagen. Etter det fikk jeg beskjed om at jeg var mistenkt for drap. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Drap?! Dette er det absolutt verste jeg har vært med på.

Mannens forsvarer Odd Johansson sier til Kvällsposten at han tror mistanken mot mannen vil bortfalle, da han mener at politiet ikke slipper ut en mann som de mener har drept tre personer.

Etterforskningsleder Pernilla Åström ønsker ikke å kommentere 52-åringens forklaring, men sier til avisen at mannen fremdeles er mistenkt for drap.