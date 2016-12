Mistenker dobbeltdrap i Sverige

Store politistyrker jakter på en mistenkt gjerningsmann i skogen etter at en mann og en kvinne ble funnet døde i et hus.

Politiet tror at de to er drept, og frykter nå at en gjerningsmann er på frifot. Tungt bevæpnet politi og helikopter søker i morgentimene i området etter en mann som skal ha flyktet ut i skogen ved huset nord for Hudiksvall.

– Det er ikke sikkert her nå. Vi har en gjerningsperson her ute i skogen som er gal. Det er best om dere drar, sier en ikke-navngitt politimann som er på stedet til Aftonbladet.

Ifølge Expressen skal politiet ha en formening om hvem det er de jager, men selv har politiet tidligere uttalt at de ikke har noen mistenkte.

Det var klokken 22.18 at politiet rykket ut og fant en mann og en kvinne døde i et hus. Politiet har foreløpig ikke identifisert ofrene, og vil heller ikke si noe om hvorfor de mistenker at de er drept.

– Det vil jeg ikke gå inn på. Huset er sperret av, og det er personer som skal avhøres. Vi har foreløpig ingen mistenkte, sier politiets pressetalsmann Christer Nordström.