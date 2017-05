Mann skutt og drept foran skoleelever i Göteborg – gjerningsmenn på frifot

Flere skoleungdommer ble vitne til det brutale drapet midt i den svenske byen. Politiet jakter på tre mistenkte.

– Vi fikk meldinger fra flere uavhengige vitner som beskrev hvordan to maskerte menn jaget en tredjemann. Videre vet vi at mannen har tatt seg inn i en bil, der politiet senere har funnet han skutt og drept. Vi vet ikke om han er skutt i bilen eller utenfor, forteller Christer Fuxborg, talsmann for politiet i Göteborg, til VG.

Den avdøde er en mann i 30-årene, bosatt i Lövgärdet like i nærheten av åstedet, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde like etter klokken ni torsdag morgen. Blant vitnene til hendelsen var en rekke skoleungdommer, som forteller at gjerningsmennene skjøt med håndholdte pistoler.

Politiet mener to personer stod bak skytingen, mens en tredje gjerningsperson satt klar i fluktbilen.

– Vi har et helikopter i luften som forsøker å lokalisere fluktbilen. Det er en blå Renault Clio. Ifølge våre opplysninger skal den ene ruten være skadet og teipet igjen, sier Fuxborg.

Politiet innledet sine tekniske undersøkelser av bilen klokken 10.11. Skytingen fant sted i Vaniljgaten, et område med både butikker og boliger, skriver NTB.

– Området er sperret av, og vi har beslaglagt flere hylstre, sier Fuxborg.