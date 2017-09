Mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige

Nacka kommune i Sverige har det siste året brukt 305 millioner kroner på å kjøpe leiligheter. En mann, hans tre koner og 16 barn har fått tre boliger.

Kommunen har brukt 305 millioner svenske kroner på å kjøpe 94 leiligheter. Flesteparten av dem har deretter blitt leid ut til nyankomne flyktninger, melder Sveriges Radio.

Svenske kommuner er pålagt å ta imot et visst antall flyktninger, og da blir kommunene tvunget til å kjøpe boliger, forklarer kommuneformannskapets leder Mats Gerdau.

– Vi advarte mot slike konsekvenser som resultat av kortsiktige, dyre og noen ganger dårlige løsninger. Men vi kan ikke velge hvilke lover vi skal følge og hvilke vi skal ignorere, sier han til Expressen.

En syrisk familie som består av en mann, hans tre koner og deres 16 barn, har fått tildelt tre leiligheter i Nacka. Det faller i dårlig smak hos Sverigedemokraterna.

– Det som er ekstra bemerkelsesverdig er at man her har tilgodesett denne mannens behov, og at de tre kvinnene skal ha hver sin leilighet i femmillionersklassen, sier partiets ombudsmann Mikael Strandman til Sveriges Radio.

Nacka kommune er blant de 52 av Sveriges 290 kommuner som har kjøpt boliger for å leie dem ut til nyankomne flyktninger, ifølge opplysninger Svenska Dagbladet har innhentet.