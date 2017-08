Mann (50) tiltalt for æresdrap på fembarnsfar: – Jeg husker ikke saksen

50-åringen som i Sverige er tiltalt for å ha tatt livet av sin egen fetter med saks, nekter for æresdrap. Han skylder på selvforsvar og fyll.

27. mai i år ble flere vitne til det som viste seg å være et brutalt drap på en 46 år gammel fembarnsfar i Falun.

Det var seks menn med tyrkisk opprinnelse, som sammen hadde vært på en fisketur ved en idyllisk innsjø, der en krangel førte til at tenåringsfaren fikk hovedpulsåren i halsen skåret over med en saks. Blødningen var så kraftig at 46-åringen raskt mistet bevisstheten.

NEKTER: 50-åringen som er tiltalt for å ha tatt livet av sin egen fetter med en saks, nekter straffskyld for anklagen. Foto: Politiet , IKKE VG-BILDE

Det var hans egen fetter som hadde stukket ham med en saks som trolig var plukket frem fra fiskeutstyret, ifølge politietterforskningen.

Den drapstiltalte 50-åringen nekter straffskyld for drapet, og har sagt i avhør at det som skjedde skyldes høyt alkoholforbruk.

– Jeg husker ikke saksen, har han også sagt i politiavhør.

Advokaten hans, Heine Weins, sier til avisen Expressen at 50-åringen ikke har handlet med vilje.

– Det har ikke vært en bevisst handling å skade offeret, sier advokaten.

– Fått beskjed om å ta livet av døtrene sine



Svensk påtalemyndighet er av en annen oppfatning.

Da tiltalen ble kjent i svenske medier denne uken, kom det frem at bakgrunnen for drapet skulle være en krangel der 50-åringen hadde krevd at tenåringsfaren måtte ta livet av døtrene sine for å rette opp sin egen og familiens ære.

Bakgrunnen skulle være at døtrene hadde hilst på og kysset noen jevnaldrende tenåringsgutter for to år siden.

DRAPSTILTALT: – 50-åringen som er tiltalt for drapet på sin egen fetter, nekter for at det ligger noe æresrelatert motiv bak drapet. Han har forklart politiet at det var selvforsvar. Her bildene av ham like etter pågripelsen. Foto: Politiet

– Dette er hva man skal kunne kalle en æreskonflikt, sa Gun Brit Strøm, representant for påtalemyndigheten til svenske medier denne uken.

VG har fått tilgang på avhørsrapportene, som er offentlige i svenske straffesaker ved tiltaler.

I avhørene blir det tydelig beskrevet hva kona og familien til den drepte tenåringspappaen måtte gå gjennom etter at slektningene hans skal ha ment at døtrene hadde hatt for tett kontakt med svenske jevnaldrende gutter.

Ved en anledning i et familieselskap skal 50-åringen sammen med en annen skreket til 46-åringen at han måtte ta livet av døtrene sine dersom han skulle gjenopprette sin egen og familiens ære, ifølge 46-åringens kone.

Både kona og døtrene skal ha blitt kalt for horer, og fått beskjed om at de er på feil vei.

Kona forteller også i avhør at ektemannen hadde nektet og spurt slektningene direkte:

– Vil dere at jeg skal bli morder?

Ektemannen hadde nektet, og kona sier at fembarnsfaren elsket døtrene sine.

– Hundre prosent sikker på æresdrap



Konflikten hadde blitt så sterk, at det ikke hadde vært noen kontakt mellom visse personer i de tyrkiske familiene på over to år, ifølge kona.

Fisketuren i mai, blir av kona beskrevet som noe ektemannen ble lurt med på fordi han ikke var klar over at fetteren, som senere skulle drepe ham med saks, faktisk var med på denne turen.

DRAPSVÅPENET: Her er saksen som ble brukt til å ta livet av 46-åringen. Foto: Politiet

Kona har forklart politiet at hennes ektemann har måttet betale prisen for at han tok parti med døtrene sine.

Hun har forklart politiet at det inngår i æreskulturen at man overlater ansvaret til fedre og brødre og rette opp æren i en familie. Dersom de ikke gjør det, så kan de selv bli drept, har kona forklart.

– Jeg er hundre prosent sikker på at dette er en æresdrap, sier hun til politiet, ifølge avhørene.

– Jeg ber om at svenske myndigheter sørger for at alle som har vært innblandet i dette, får sin straff, spesielt den som har gjort dette mot min mann, sier kona.

Rettssaken starter i Falun tingrett den 29. august.

Æreskultur på fremmarsj i Sverige



I en nylig svensk rapport fra Sverige kommer det frem at æreskulturen i Stockholms forsteder er på fremmarsj, og at spesielt jentene i utsatte familier får sin frihet rammet.

Ifølge en undersøkelse fra Sveriges Radio var ti av de litt over hundre drapene i Sverige i fjor, knyttet til æreskulturen.

Rapporten fra Stockholm omtaler det nedslående faktum at mange hundre millioner kroner har blitt investert for å bekjempe æreskultur, uten nevneverdige resultater.

I rapporten blir det foreslått en rekke tiltak. Det tas til orde for handlingsplaner mot æresrelatert diskriminering, trusler og vold både hos skoler, kommuner og på nasjonalt plan.

De ønsker å fjerne all statsstøtte til trossamfunn som ikke respekterer kvinner eller LHBT-personer, og som bidrar til å opprettholde æreskulturen.

Det bør kun i spesielle tilfeller gis fritak fra seksual- og svømmeundervisning eller foretas kjønnsdelt undervisning. Religiøse skoler er ofte en arena for fundamentalisme og bør avskaffes. Skolen bør være en sekularisert arena, med undervisning i likestilling og seksualkunnskap integrert på alle skoletrinn.