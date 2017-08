Mann (19) drept av bjørn i dyrepark i Sverige

En familie var med inn i innhegningen da en bjørn angrep en 19 år gammel dyrepasser. Han døde av skadene.

En 19 år gammel dyrepasser ble angrepet og drept av en bjørn i dyreparken i Orsa i Sverige fredag formiddag, skriver SVT Nyheter.

Politiet fikk melding om hendelsen i 10.30-tiden fredag formiddag. Dyrepasseren fikk livreddende hjelp på stedet etter angrepet, men livet sto ikke til å redde.

Bjørnen hadde blitt tatt ut av innhegningen fordi dyrepasseren skulle jobbe der inne for å forberede fôring. Mens dyrepasseren jobbet, klarte bjørnen å ta seg inn i innhegningen igjen – hvor den gikk til angrep.

ANGREPET: En 19 år gammel dyrepasser ble angrepet av bjørn i Orsa dyrepark i Sverige. Dyrepasseren døde senere av skadene. Foto: TT/REUTERS

– Helt uakseptabelt

Politiet opplyser i en pressemelding at det ser ut til at bjørnen har klart å grave seg inn i innhegningen igjen.

– At noen har blitt angrepet i parken er helt uakseptabelt. Vi er nødt til å granske hendelsen for å finne årsaken til ulykken, sier administrerende direktør i Grönklittsgruppen som driver Orsa, Anders Blomquist til Expressen.

Dyreparken pleier å la besøkende være med inn i innhegningen mens ansatte steller for dyrene.

En familie var med dyrepasseren inn da bjørnen gikk til angrep.

Familien skal ha kommet uskadet fra angrepet.

Administrerende direktør Blomquist sier til Aftonbladet at han er svært opprørt over det som har hendt, og bekrefter at bjørnen som angrep, er avlivet.

Bjørnen var 1 år og 8 måneder gammel, ifølge sjefen for parken.

AVLIVET: Bjørnen som angrep og drepte en 19 år gammel dyrepasser i Rovdjursparken i Orsa i Sverige fredag ble avlivet samme dag. Her ved inngangspartiet til parken etter angrepet. Foto: TT/REUTERS

Politiet vurderer å anmelde

Anleggssjef i dyreparken, Sven Brunberg sier i en pressemelding fredag ettermiddag at det er en tung dag.

– Det som har skjedd er svært trist og jeg har tenkt mye på min kollega og det som har skjedd, sier Brunberg.

Ifølge NTB vurderer politiet å anmelde dyreparken for manglende sikkerhetsrutiner.

Men Brunberg mener ikke at ulykken skyldes manglende sikkerhetsrutiner.

– Dette skjedde inne i innhegningen, og har derfor ikke har noe med resten av sikkerheten i dyreparken å gjøre.

Han sier på en pressekonferanse fredag at de ikke vet hva som gjorde at bjørnen gikk til angrep:

– Det kan kanskje helt enkelt ha handlet om lek. Jeg har ingen anelse, sier han.

Ifølge Brunberg skal familien som var inne med dyrepasseren ha klatret ut av innhengingen over gjerdet.

