Mann (18) drept av bjørn i dyrepark i Sverige

En familie var med inn i innhegningen da en bjørn angrep en 18 år gammel dyrepasser. Han døde av skadene. –Åpenbart noe som ikke har fungert, sier direktør for dyreparken.

En 19 år gammel dyrepasser ble angrepet og drept av en brunbjørn i dyreparken i Orsa i Sverige fredag formiddag, skriver SVT Nyheter.

Politiet fikk melding om hendelsen i 10.30-tiden fredag formiddag. Dyrepasseren fikk livreddende hjelp på stedet etter angrepet, men livet sto ikke til å redde. Han fikk alvorlige bittskader, har redningstjenesten sagt til Expressen.

Bjørnen hadde blitt tatt ut av innhegningen fordi dyrepasseren skulle jobbe der inne for å forberede fôring. Mens dyrepasseren jobbet, klarte bjørnen å ta seg inn i innhegningen igjen – hvor den gikk til angrep.

ANGREPET: En 19 år gammel dyrepasser ble angrepet av bjørn i Orsa dyrepark i Sverige. Dyrepasseren døde senere av skadene. Foto: TT/REUTERS

– Helt uakseptabelt

Politiet opplyser i en pressemelding at det ser ut til at bjørnen har klart å grave seg inn i innhegningen igjen.

– At noen har blitt angrepet i parken er helt uakseptabelt. Vi er nødt til å granske hendelsen for å finne årsaken til ulykken, sier administrerende direktør i Grönklittsgruppen som driver Orsa, Anders Blomquist til Expressen.

Administrerende direktør Blomquist sier til Aftonbladet at han er svært opprørt over det som har hendt, og bekrefter at bjørnen som angrep, er avlivet.

Bjørnen var 1 år og 8 måneder gammel, ifølge sjefen for parken.

– Min oppfatning er at vi har veldig god sikkerhet for de ansatte og besøkende og at vi tar veldig godt vare på dyrene, at det har generøse innhengninger, at vi har en bra virksomhet. men åpenbart er det noe som ikke har fungert, sier han.

Dyreparken pleier å la besøkende være med inn i innhegningen mens ansatte steller for dyrene.

En familie var med dyrepasseren inn da bjørnen gikk til angrep. De skal ha klatret over gjerdet, da bjørnen gikk til angrep. Innhegningen som dyrepasseren og familien befant seg i var på størrelse med en stor fotballbane, forteller politiet til Aftonbladet.

Familien skal ha kommet uskadet fra angrepet. Familien består ifølge Aftonbladet av to voksne og to barn. De skal være av utenlandsk opprinnelse og var på ferie.

– Vi gjør alt vi kan for å støtte og hjelpe dem, sier Blomquist til avisen.

Politet skal ut over kvelden holde avhør av familien for å utrede hendelsesforløpet.

AVLIVET: Bjørnen som angrep og drepte en 19 år gammel dyrepasser i Rovdjursparken i Orsa i Sverige fredag ble avlivet samme dag. Her ved inngangspartiet til parken etter angrepet. Foto: TT/REUTERS

Politiet vurderer å anmelde

Anleggssjef i dyreparken, Sven Brunberg sier i en pressemelding fredag ettermiddag at det er en tung dag.

– Det som har skjedd er svært trist og jeg har tenkt mye på min kollega og det som har skjedd, sier Brunberg.

Ifølge NTB vurderer politiet å anmelde dyreparken for manglende sikkerhetsrutiner.

Men Brunberg mener ikke at ulykken skyldes manglende sikkerhetsrutiner.

– Dette skjedde inne i innhegningen, og har derfor ikke har noe med resten av sikkerheten i dyreparken å gjøre.

Han sier på en pressekonferanse fredag at de ikke vet hva som gjorde at bjørnen gikk til angrep:

– Det kan kanskje helt enkelt ha handlet om lek. Jeg har ingen anelse, sier han.

Ifølge Brunberg skal familien som var inne med dyrepasseren ha klatret ut av innhengingen over gjerdet. Det er opprørt over hendelsen, men blir tatt hånd om, forteller direktøren til Aftonbladet.

Vitner: Hørte skudd

Ifølge politiet befinner det seg mange turister i dyreparken, som blir stengt resten av fredagen.

Vitner forteller til Dalarnas Tidning at de hørte to-tre skudd rundt 10.30. Dette skal være skuddene som tok livet av bjørnen.

ETTERFORSKNING: Bjørn gikk til angrep på en dyrepasser i Orsa Rovdyrpark, og døde av skadene. Nå etterforskes årsaken til at bjørnen gikk til angrep. Foto: HASSE ERIKSSON/AFTONBLADET

Den svenske avisen opplyser at det finnes 15 bjørner i dyreparken i Orsa, som er Europas største dyrepark. Ifølge deres Facebookside finnes det tre sorter bjørner i parken; Isbjørn, kodiakbjørn og brunbjørn.

Man vet enda ikke hvordan bjørnen har klart å grave seg gjennom innhegningen. Rundt innhegningen var det et elektrisk gjerde og beskyttelse som skulle passe på at det ikke kunne gå an å grave seg gjennom.

Anleggssjef Brunberg sier at de nå må gå over sine sikkerhetsrutiner og at de etter etterforskningen kan gi svar på hvorfor bjørnen gikk til angrep.

Etterforskes som sikkerhetsbrudd

Saken etterforskes som sikkerhetsbrudd med døden som følge.

– Vi er i innledningen av etterforskningen og det kommer nok til å ta tid før vi får klarlagt hva som har hendt, sier Robin Simonsson, fra kommunikasjonsrådgiver fra påtalemyndigheten, til Aftonbladet.

Etterforskningen pågår ut over fredags kveld.

– Aktor har gitt direktiv til politiet for å utvide avsperringene i parken for å sikre tekniske bevis. Vi vil fortsette å avhøre folk i løpet av helgen. Det er ett flertall som skal avhøres omgående, både vitner og andre involverte.

Kan ha reddet familien

Anleggsjef Brunberg beskriver dyrepasseren som en glad og trivelig gutt.

– Han hadde nettopp begynt sin karrière som dyrepasser, det er så tragisk at det endte på denne måten, sier han til Aftonbladet.

Ifølge Brunberg er dette guttens første sommer som dyrepasser.

Videre forteller han at 18-åringen kan ha reddet familien på fire.

– Det kan være at han så at noe gikk feil og at han forsøkte å styre bjørnen unna familien. Som kan ha ført til at han endte i en verre situasjon selv, sier Brunberg.