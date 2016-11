Löfven nekter å røpe hva han skrev til Trump

Den svenske regjeringen holder store deler av statsminister Stefan Löfvens gratulasjonsbrev til Trump hemmelig.

Det er bare noen innledende og avsluttende fraser offentligheten får lese – ellers er det meste sladdet.

Det var Aftonbladet som først omtalte saken. Brevet ble sendt til Trump etter at valgresultatet var klart. Aftonbladets journalist Olof Svensson forteller til VG at han ba om å få det utlevert i forrige uke.

– Som regel er denne typen brev offentlige, forteller Svensson.

Verdsetter samarbeidet

Dette er innholdet offentligheten faktisk får lese i gratulasjonsbrevet:

Kjære påtroppende president

På vegne av den svenske regjeringen, gratulerer jeg deg med å ha blitt valgt til president i USA.

Sverige verdsetter det brede samarbeidet mellom våre land. Vårt lange forhold går langt tilbake i tid, og er bygget på felles interesser.

Deretter er rundt 15 linjer sladdet. Statsministeren avslutter slik:

Jeg håper at Sverige og USA kan fortsette å bygge de brede og omfattende bilaterale relasjonene mellom våre to land.

Til slutt kommer en signert hilsen fra Löfven.

Obamas gratulasjon var offentlig

Som begrunnelse for at så store deler av brevet ble unntatt offentlighet, fikk Svensson høre at det å gjøre brevet offentlig kan true Sveriges internasjonale interesser. Svensson forteller at han nå har klaget inn avgjørelsen om å sladde brevet, og at saken da tas opp av regjeringens stab.

– Men de pleier vanligvis å komme med samme avgjørelse, sier han.

Svensson forteller at det i Sverige, i likhet med her hjemme, er vanlig å få utlevert det meste av informasjon, og at offentlighetsprinsippet står sterkt.

– Vi bruker å få tilgang til det meste vi ber om, sier han.

Svensson forteller at da Barack Obama vant presidentvalget i 2012, sendte daværende statsminister Fredrik Reinfeldt også et gratulasjonsbrev til Det hvite hus. Det brevet var i sin helhet offentlig.

Trump inviterer til møte

Onsdag kveld skriver Aftonbladet at Löfven og Trump nå har pratet på telefonen sammen. Löfven skal ha gratulert Trump, og sagt at Sverige og USA skal fortsette å ha gode relasjoner og samarbeide blant annet innenfor handel og klima.

Trump skal også ha invitert Löfven til et personlig møte, ifølge en pressemelding fra den svenske regjeringen.