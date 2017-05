Leter etter savnet kvinne (19) på gård i Sverige

Store politistyrker deltar i søket etter svenske Tova Moberg (19). Tre menn er pågrepet og mistenkt for bortføring av kvinnen som har vært savnet siden lørdag.

Den 19 år gamle kvinnen ble sist sett av sine venner i Hudiksvall-området i Hälsingland i Midt-Sverige sent lørdag kveld, melder Expressen.

Nå har politiet begrenset søkeområdet etter kvinnen til en gård i Hudiksvall kommune. Ifølge kilder Aftonbladet har snakket med har 19-åringen koblinger til adressen via en bekjent.

Gården ligger i et skogsområde i nærheten av et vann. Rundt 50 politifolk, hundepatruljer og helikopter deltar nå i søk i området. Mandag ettermiddag er også et redningshelikopter på vei for å søke gjennom elver i området, melder SVT Nyheter.

SAVNET: Svensk politi har gått ut med dette bildet av den savnede 19-åringen. Foto: , Svensk politi

– Det har kommet inn flere tips fra mennesker som skal ha sett kvinnen, sier pressetalsmann Christer Nordström i politiet til den svenske avisen.

Politiet vil ikke si noe om hvorfor de mandag har valgt å begrense søket til akkurat dette området.

Det var omstendighetene rundt forsvinningen som gjorde at politiet sammen med pårørende søndag kveld besluttet å gå ut med navn og bilde på kvinnen.

Tre menn pågrepet

Mandag morgen skriver svensk politi i en pressemelding at tre menn i 20-årene er pågrepet, mistenkt for bortføring av kvinnen. De tre ble pågrepet etter avhør.

– I løpet av natten fremkom det opplysninger i etterforskningen som gjorde at politiet kontaktet jourhavende og informerte vedkommende om omstendighetene, sier pressetalsperson Mikael Hedström ifølge Aftonbladet.

Det ble deretter besluttet at de tre skulle hentes inn til avhør.

Politiet vil ikke kommentere hvordan mennene stiller seg til mistankene.

Det var kvinnens pårørende som meldte henne savnet etter at de forgjeves hadde forsøkt å komme i kontakt med henne.