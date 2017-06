Kronprinsesse Victoria takket Stordalen

STOCKHOLM (VG) – Vi er avhengige av havet, men behandler det som en søppelkasse, sa Sveriges kronprinsesse Victoria på EAT-konferansen mandag.

PÅ EAT: Sveriges kronprinsesse Victoria deltok mandag på EAT-konferansen i Stockholm. Her sammen med Gunhild Stordalen og Jonathan Farnell, som er CEO i EAT. Foto: Magnus Sandberg

Sveriges kronprinsesse Victoria er blant flere kjente personer som er talsperson, eller såkalte «advocates», for FNs bærekraftige utviklingsmål

Hun holdt mandag innlegg på EAT-konferansen i Stockholm om hvordan vi kan bevare og bruke hav- og marineressurser på en mer bærekraftig måte.

Stordalen innledet konferansen: Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om mat, jeg bryr meg om mennesker

– Se for deg et stort blått kjøleskap. Deretter kan du forestille deg at du fyller det med masse sunn mat av høy kvalitet. Så kan du forestille deg at du tømmer kjøleskapet – og fyller det med søppel og giftig avfall. Det er et rart bilde, men det er akkurat det vi gjør med havene våre. Kjøleskapet bryter sammen, koraller blir bleket, og fisk og sjødyr får magene sine fylt med plastikk. Alle varsellampene blinker. Vi kan kjøpe et nytt kjøleskap, men hvor kan vi finne et nytt hav, innledet kronprinsessen sitt innlegg.

Kronprinsessen er som FN-talsperson i godt selskap. Andre talspersoner er fotballspilleren Messi, artisten Shakira og skuespiller Forest Whitaker og Belgias Dronning Mathilde.

Leste du denne? Erna skal lede kjendisgruppe i FN

– Planetens ressurser er begrenset



Den svenske kronprinsessen trakk i sitt foredrag frem jordens stadig økende befolkning, og virkningen det har på havområdene:

– Verdens populasjon er nå på 7,5 milliard mennesker. I løpet av bare litt mer enn 30 år kommer det tallet til å ligge på mer enn 9 milliarder. Vårt behov for mat og ferskt vann er stadig voksende, men planetens ressurser er begrenset. I dag er sjømat den største kilden til dyreprotein, og rundt en milliard av jordens befolkning er avhengige av det som deres hovedkilde til protein, sa kronprinsessen.

Debattinnlegg: Ta vare på verdens havområder

Kom i resirkulert kjole



Den internasjonale journalisten Femi Oke, som er konferansier på EAT-konferansen, fortalte i introduksjonen av kronprinsessen at hun i forkant av konferansen hadde spurt om hun resirkulerte:

– Da sa hun at hun resirkulerte alt fra mat til klær, og fortalte at hvis jeg så henne i en rød og prikkete kjole på EAT-konferansen, ja så ville jeg se at hun også resirkulerte klær, fortalte Oke, som henviste til kjolen kronprinsessen hadde på seg.

EAT Stockholm food forum *Arrangeres av EAT Foundation, som Gunhild og Petter A. Stordalen står bak, i samarbeid med forskningssenteret Stockholm Resilience Centre og verdens nest største stiftelse, britiske Wellcome Trust. *Holdes på Clarion Hotel Sign i Stockholm. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Hensikten er å komme fram til konkrete mål og tiltak for å nå disse målene fram mot 2050.

Kronprinsessen trakk frem en rekke faktorer som ødelegger verdens havområder:

– Klimaendringene, forurensing og overfisking stresser det marine livet i havet enormt. Innen 2050 vil havet inneholde mer plastikk enn fisk, og det er vi mennesker som forårsaker det. Vi er avhengige av havet for å overleve, men vi behandler det som en søppelkasse, sa hun.

Vidar Helgesen på EAT: Går til krig mot matsvinn

Takket Stordalen



Hun takket også Stordalen for å arrangere EAT-konferansen, før hun snakket om et prosjekt som får sjømatindustrien til å øke fokus på bærekraftig produksjon av sjømat.

EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.

På årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.

Blant foredragsholderne er også Bob Geldof, tidligere senterpartileder Åslaug Haga og en rekke internasjonale forskere, professorer, næringslivstopper og politikere.