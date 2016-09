Svensk politi tror organiserte kriminelle står bak de mange bilbrannene i Malmö-området de siste dagene.

I helgen måtte nødetatene rykke ut til 32 bilbranner og natt til tirsdag ytterligere elleve, som politiet mener var påsatt, i det som svenske medier beskriver som en eksplosiv og urovekkende utvikling.

Helgens bilbranner skapte frykt blant byens innbyggere, men det er ikke meldt om personskader. Brannene har imidlertid krevd mye kapasitet både av politiet og brannvesenet, skriver NTB.

I løpet av de siste to dagene ble totalt fem unge menn, alle mellom 17 og 21 år gamle, pågrepet og siktet for å ha påsatt flere av brannene. Én av dem ble pågrepet natt til søndag, etter at han oppsøkte et sykehus for å få behandling for brannskader i ansiktet og på hendene.

Helgens hendelser skjer etter at politiet gikk til aksjon mot et gjengmiljø i den svenske storbyen. Tre menn ble pågrepet og siktet for blant annet besittelse av skytevåpen og eksplosiver.

Sett denne? Sjokkran mot svensk galoppbane

Malmö-politiet anser helgens branner som en reaksjon fra det kriminelle miljøet på den siste ukens pågripelser. De tror også et annet motiv er å sørge for at politiet ikke har tid til å etterforske de som driver med alvorlig kriminalitet.

– Det er ikke personene vi har pågrepet for de grove forbrytelsene som er ute og tenner på, men deres lakeier som er ute og setter fyr på biler for å forstyrre politiets arbeid og vise at de er på banen, sier byens politimester Stefan Sintéus til SVT Skåne.

Gjengkrigen eskalerer: Gjengleder drept med 15–20 skudd midt i Göteborg

Fem siktede løslatt

Antallet branner overstiger ifølge Aftonbladet rekordåret 2009. I fjor ble det registrert 150 bilbranner i Malmö-området, mens tallet så langt i år allerede er oppe i rundt 200, melder NTB.

Tirsdag kveld ble alle de fem ungdommene som var siktet for helgens branner, sluppet fri, blant annet fordi politiet mener de fem er så unge at varetektsfengsling ikke er hensiktsmessig, melder avisen Sydsvenskan.

– Det fins kjempemange faktorer som spiller inn. I flere av disse sakene er personene unge. Da har man svært høye krav for at man skal varetektsfengsle, sier statsadvokat Caroline Carlquist til avisen, før hun legger til:

– Når man blir pågrepet i nærheten av en bilbrann, er det ingen stor risiko for at man skal klare å ødelegge bevis eller at de mistenkte skal prate seg imellom.

Malmö-politiet tror imidlertid ikke at de er kvitt problemet med bilbranner i byen.

– Vi kan forvente oss flere branner, sier politi-pressekontakt Lars Förstell til Sydsvenskan.

«Forbannet lei» av bilbranner: Politiet vil bruke droner for å ta brannstiftere

– Vanskelig å fange brannstifterne

I forbindelse med VGs store kartlegging av bilbrannene i Malmö i sommer, viste det seg at nesten hundre bileiere har fått ødelagt kjøretøyet sitt i bilbranner i perioden mellom juni og august.

Da forklarte også politiets pressekontakt Lars Förstell hvorfor så få blir pågrepet, tiltalt og dømt for bilbrannene i området.

– Det er veldig vanskelig å fange brannstifterne fordi alt skjer så fort. Bilvinduet knuses, kjøretøyet tennes på, før gjerningsmennene løper sin vei. Derfor finnes det få vitnesbyrd, og siden alle spor brenner opp, er det vanskelig å finne klare bevis.