Kevin-saken: Politiet skal analysere gamle spor

Svensk politi håper de vil finne fingeravtrykk eller DNA-spor som kan gi flere svar når de nå har sikret seg det gamle bevismaterialet fra Kevin-saken.

– Vi kommer ikke til å få et spor som løser hele gåten, men det kan jo peke i en bestemt retning. I kombinasjon med andre ting kan det gi positive eller negative spor, kanskje for å avskrive noen, eller for at det skal peke på noen, sier etterforskningsleder Niclas Wargren til Aftonbladet.

Ble presset til tilståelse

Det var i mai i år at påtalemyndigheten i Karlstad bestemte at den såkalte Kevin-saken gjenopptas. Beslutningen ble tatt etter at SVT i en dokumentarserie avslørte hvordan et brødrepar, Robin og Christian på fem og syv år, ble presset til å tilstå å ha drept sin fire år gamle lekekamerat Kevin for 19 år siden.

Brødreparet har siden den gang bodd på hemmelige adresse i Sverige, og har levd med usikkerheten rundt hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre augustdagen i 1998.

LIVET ETTER: Robin og Christian fikk et sjokkgjensyn med avhørene som ble gjort av dem i SVT-dokumentarserien om Kevin-saken. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Sikret gammelt bevismateriale

Ifølge Aftonbladet har politiet lykkes med å finne frem til de gamle beslagene som ble gjort i den gamle etterforskningen.

– Jeg ble overrasket over at vi fant det, for jeg hadde ikke regnet med at det fortsatt skulle finnes, sier Wargren til den svenske avisen.

Ifølge etterforskningslederen har materialet tidligere blitt sendt til analyse, men hvilke resultater som fremkom da vet man ikke. Håpet er at dagens moderne metoder vil forbedre forutsetningene.

KEVIN BLE 4 ÅR: Kevin mistet livet en augustdag for 19 år siden. Foto: AFTONBLADET / PRIVAT

– Det kan være alt mulig; fingeravtrykk, DNA, fiberspor eller også andre ting. Så er spørsmålet hva ulike spor kan gi av svar, det er det vanskelig å vite. Men det er meningsfullt å gjøre det uansett, sier Wargren.

Ifølge påtalelederen jobbes det også med å analysere og granske avhørene som ble gjort med brødrene og andre som ble forhørt i etterforskningen for 19 år siden.

Ingen tekniske bevis

Brødrene ble avhørt til sammen 15 ganger hver. Det fantes hverken tekniske bevis eller vitner som indikerte at brødrene hadde noe med drapene å gjøre. Brødreparet hadde derimot et troverdig alibi: Venner av familien kunne bekrefte at de to hadde vært sammen med dem på fisketur da drapet skjedde.

Alibiet ble likevel ikke tatt hensyn til, og saken ble heller aldri prøvd for en juridisk domstol.

I begynnelsen av november 1998 gikk politiet ut og sa at Kevin hadde blitt slått til døde av sine lekekamerater.