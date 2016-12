Joe & the Juice-ansatt: Bedt om å ringe i klokke for pene eller stygge jenter

En ansatt ved en svensk Joe & the Juice-bar sier han ble instruert til å ringe i en klokke når stygge og pene jenter gikk forbi. Etisk forkastelig, mener Virke.

– Jeg er sjokkert over at en så stor kjede engasjerer seg i seksuell trakassering, sier den tidligere Joe & the Juice ansatte til Helsingborgs Dagblad.

Christopher Lantz som jobbet på Joe & the Juice i Väla sentrum i Helsingborg forteller til avisen at han ble instruert av sjefen til å ringe i en ringeklokke når en «stygg» eller «pen» jente gikk forbi.

Lantz, som jobbet fem skift hos juicekjeden før han sluttet, sier til avisen at han ikke trivdes i machokulturen. Han forteller blant annet om at han måtte ta armhevinger om han gjorde noe feil.

Hevder det bare gjelder pene jenter eller gutter

Etter at Lantz kamerat skrev om denne praksisen på Facebook-statusen sin, og spurte om andre har opplevd liknende i andre kjeder, har engasjementet spredt seg i sosiale medier.

En person tagget sjefen ved Joe & The Juice på Väla og spør om historien stemmer.

Ifølge Helsingborgs Dagblad svarer sjefen: «Hahah! Nej helt fel! Vi slår på klockan när det är nån snygg tjej/kille som går förbi :)».

I samme post legger han ut et bilde av ringeklokken med teksten «legendariska klockan».

Avviser oppfordring



I en e-post til SVT avviser kjedens Sverige-sjef, Kaspar Garnell, at de ansatte blir oppfordret til å flørte med kundene. Han svarer at klokken er til for å få kundenes oppmerksomhet blant annet ved å signalisere lang kø.

På spørsmål om de har et problem med servicekulturen, svarer han.

– Jeg synes vi har en sunn bedriftskultur i Sverige, men det kommer alltid til å skje avvik i et ungt foretak som vårt.

Joe & the Juice har tidligere fått kritikk for at de kun ansetter unge, pene menn. Ifølge en masterstudie fra Roskilde Universitet fra 2013 som tok for seg kjedens servicestruktur, fastslår forfatterne at flørt og glimt i øyet er en del av kjedens servicekultur.

VG skrev i oktober at juicekjeden har 129 ansatte, men at svært få av disse er kvinner. Likestillingsombudet hadde fått flere henvendelser om kjeden.

Se VGTV-reportasjen her:

-Skyter seg selv i foten

Fagsjef i Virke Reise, Robert Hval Straumann, mener denne typen kundefrieri bare vil slå negativt tilbake på kjedene.

– For det første kan ikke en arbeidsgiver oppfordre de ansatte til seksuelle trakassering.

– Definerer du ringeklokkepraksisen ved Joe & the Juice som en seksuell trakassering?

– Det høres ikke ut som en praksis som faller innenfor loven.

– Hvilke konsekvenser tror du det ville hatt for en sjef i Norge?



– Et lovbrudd på dette feltet er alvorlig, sier Straumann og utdyper.

– God kundebehandling handler om å gi kunden en god opplevelse, dette tilfellet i Sverige er en praksis vi sterkt advarer mot, og er ikke en måte å drive god kundebehandling på.

Kjeden: Ingen ringeklokker i Norge



Norge-sjef for Joe & the Juice, Johnathon Fraser, sier ringeklokke-praksisen ikke er en del av servicekulturen hos juskjeden.

–Det er ikke selskapets policy å bruke ringeklokken for noe annet enn å for eksempel signalisere at en kundes bestilling er klar, eller at besetningen har behov for assistanse, skriver Fraser i en e-post til VG. Han sier ringeklokken kun er å finne i utvalgte butikker rundt om i verden. –Vi har for øyeblikket ingen ringeklokker i Norge, og har ikke planer om å skaffe en heller, skriver han videre. Fraser opplyser at selskapet ikke har et strikt sett med regler for sine ansatte, men at de vil slå ned på uanstendig bruk av ringeklokken. Han forteller at juskjeden oppfordrer sine ansatte til å behandle kundene som om de var gjester i sine egne hjem. –Vi tror interaksjonen med kundene blir mer autentisk og ærlig hvis vi ikke har strikte regler for kundebehandling. –Synes du det er ok at ansatte flørter med kundene, og i så fall hvor går grensen? – Hvis det involverer at de ansatte kommer med seksuelle tilnærminger til kundene, så er det ikke greit, skrive Fraser og legger til: – På Joe & the Juice vil vi at både ansatte og kunder skal føle seg sett, verdsatt og inkludert. Vi vil være en kjede som tilbyr et sted hvor alle føler seg spesielle, skriver Fraser i en epost til VG.

Starbucks rangerer «hotte» kunder

I 2013 omtalte Huffington Post de ansatte ved Starbucks sin freidige flørt med sine kunder.

På advarselen nederst på take-away koppene, om at innholdet kan være varmt, stryker baristaene ut mesteparten av innholdet med tusj slik at det kun står «Careful ...... you`re ....... extremely hot».

The Telegraph skrev i fjor om fenomenet gratis kaffe hos den britiske kjeden Pret a Manger. Der innrømmet daglig leder Clive Schlee at de ansatte ble oppfordret til å gi gratis kaffe til kunder de liker.