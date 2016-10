IS hevder å stå bak brann i bønnelokale i Malmö

Ekstremistgruppen IS hevder en av deres «krigere» satt et sjiamuslimsk bønnelokale i Malmö i brann i oktober.

Det var tidlig om morgenen 11. oktober at det begynte å brenne i et bønnelokale i Norra Grängesbergsgatan. Politiet opplyste i etterkant at brannen trolig var påsatt, skriver Svenska Dagbladet.

I en ny utgave av sitt såkalte nyhetsbrev al-Naba hevder IS at det var en av deres «krigere» som sto bak brannen.

I teksten heter det videre at bønnelokalet var et samlingssted for «de som avviser», en nedlatende betegnelse ytterliggående sunnimuslimer bruker om sjiamuslimer.

Den sunnimuslimske ekstremistgruppen IS anser sjiamuslimer som noen av sine hovedfiender.

I svenske medier er det imidlertid ikke blitt nevnt om bønnelokalet som ble satt i brann i Malmö, var sjiamuslimsk eller sunnimuslimsk, skriver Svenska Dagbladet.

Terrorforsker Hans Brun ved King’s college i London, sier til avisen at det er vanskelig å bedømme hvorvidt det stemmer IS står bak.

– Det som er interessant er at hendelsen ikke har fått veldig mye oppmerksomhet i Sverige, eller internasjonalt. Spørsmålet blir derfor hvordan de har fått tilgang til denne informasjonen, sier han og legger til:

– Slik jeg ser det har antageligvis noen tipset om hendelsen og deretter har de hatt kontakt med personen som har gjort det. Det som gjør meg overrasket er at de i det hele tatt bryr seg om en så liten hendelse, dette er jo ingen verdensnyhet.