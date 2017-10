Ingegerd (83) hyllet som folkehelt etter oppgjør med nazister

Lørdag tok Ingegerd (83) handlevognen fatt og kjørte rett inn i en nazidemonstrasjon utenfor en Ica-butikk i Göteborg.

Klippet av Ingegerds møte med nazistene har blitt delt titusenvis av ganger, og det har også blitt startet en innsamling for å reise en statue utenfor butikken til hennes ære, skriver den svenske avisen Dagens ETC.

– Jeg er forbannet. Hvorfor skal de komme hit og forstyrre? Jeg kjører rett på dem. Rett på dem, fortalte hun til samme avisens utsendte under hendelsen.

Det var under en handletur lørdag at Ingegerd møtte seks svartkledde nazister inne på butikken, og kjente at hun ble irritert av oppførselen deres.

Ville vise hva hun tenkte om dem

Da hun kom ut på parkeringsplassen etter lørdagshandelen, fikk hun øye på en klynge med enda flere nazister fra Nordiska motståndsrörelsen (NMR), og kom på at hun tidligere hadde lest i avisen at det skulle være en nazimarsj. 83-åringen bestemte seg for å vise dem hva hun tenkte om saken.

– Jeg tenkte at nå kjører jeg rett på dem. En av de jeg kjørte borti lo mot meg, men han fikk ikke noe latter tilbake, forteller 83-åringen til Dagens ETC.

Den eldre damen forteller at hun ikke var redd under møtet med nazistene.

– Ikke det minste. Det var jo politi overalt. Jeg tenkte ikke på risikoen, og sinnet mitt tok over. Hele Göteborg var i opprør mot nazistene, og da jeg plutselig hadde de foran meg ville jeg protestere, forteller Ingegerd.

Ønsker statue

Klippet av 83-åringens oppgjør med nazistene gjorde at Ingegerd i løpet av noen timer ble internettkjendis. Det har nå kommet inn forslag om at hennes protest burde resultere i en statue med navnet «Kvinnen med handlevognen».

– Jeg synes hun med sin reaksjon satte ord på hva mange tenkte og følte den dagen. Det er fantastisk at hun uttrykker seg på denne måten, selv om hun er omringet av masse nazister. Jeg synes kontrasten ved at det er en eldre dame som uttrykker sinnet og håpløsheten er veldig heftig og verdt oppmerksomheten, sier Andreas Fransson (32), som har kommet med forslaget om en statue av hendelsen.

Tross oppmerksomheten, sier Ingegerd selv at hun ikke har tenkt så mye på hendelsen i etterkant.

– Jeg har hatt fullt opp med både oppvask og venninner, og jeg synes det hele er litt blåst opp. Men venninnene mine sier at de ikke hadde turt å gjøre det samme, forteller Ingegerd.