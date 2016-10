Illsint elg jaget mann opp i lyktestolpe

Mannen kom seg ikke ned igjen før en bilist klarte å skremme vekk dyret.

Svensk politi ble varslet om den uvanlige hendelsen rundt klokken 17 tirsdag ettermiddag, ifølge Aftonbladet. I Vendelsö i Haninge kommune, rundt to mil sør for Stockholm, hadde en mann blitt jaget opp i en lyktestolpe av en elg.

– Jeg kom kjørende og så en mann sitte i stolpen mens en sint elg sto nedenfor og kikket på ham, sier Johnny Karlström til Aftonbladet.

– Det så ganske komisk ut. Biler hadde stoppet på den ene siden av veien. Jeg tutet for å se om jeg kunne skremme bort elgen, men den reagerte ikke i det hele tatt, sier Karlström.

I en pressemelding skriver politiet at mannen hadde oppfattet at elgen var illsint og at den sparket mot ham. Til slutt var det en bilist som klarte å få elgen bort fra stedet.

– Han kom seg ned takket være en bilist som tutet på elgen og skremte den på flukt, sier pressetalsperson Albin Näverberg ved Stockholmspolisen til Aftonbladet.

Viltvoktere skal forsøke å finne dyret for å kontrollere det, opplyser politiet. Den siste observasjonen av dyret ble gjort på en skolevei i området.