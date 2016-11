Vinteren har kommet til Uddevalla, men her har brøytebilen kjørt litt fort i svingene. Fotografen bak blinkskuddet spekulerer i om kommunen har hyret inn norske sjåfører.

Søndag kveld gikk svenske Joakim Hollertz en spasertur hjemme på Helendal i Uddevalla da han oppdaget kommunens brøytefeil.

– Jeg lurte på om de hadde ansatt norske brøytebilsjåfører, spøker Hollertz til VG på telefon.

Han understreker at det sikkert ikke er noe galt med norske brøytebilsjåfører helt generelt sett, men at det hadde vært «typisk norsk» å gjøre en slik feil.

Du så vel..? Svenske Pelle (41) ble jaget opp i lyktestolpe av illsint elg

Tok ikke hintet



Hvis du ser nøye på bildet til Hollertz ser du kanskje hva som er galt.

Brøytebilen har nemlig måkt gresset til høyre side for lyktestolpene, i stedet for gangveien på den andre siden. Om det er litt vanskelig å se på det mørke bildet er det hint at lyktene peker til venstre.

«Kommer de tilbake og tar gangveien en annen dag, kanskje», undrer svensken i Facebook-posten hvor bildet først spredde seg.

Etter at Hollertz postet bildet i den lokale grupppen «Du vet att du är från Uddevalla om...» er det mange svensker som har fått seg en god latter. Over 1100 har delt bildet, og 1500 har likt det.

Mer fra VGs Sverige-dekning: Naken øksemann pågrepet i villaområde

Promenaden ble gjørmete



Også kommunen innrømmer at de lo godt:

– Ja, her gikk noe veldig feil. Nå har vi rettet opp slik at det er brøytet og strødd på riktig sted, sier kommunens pressekontakt Jenny Martinsson til svenske Aftonbladet som omtalte saken først.

Hollertz har ikke vært tilbake for å sjekke forholdene på gangstien ennå, men sier han ikke lot brøytetabben stoppe sin kvällspromenad.

– Men de hadde skrapt bort det meste av gresset sammen med snøen, så det var i grunnen ganske gjørmete.

Leste du? Olga (94) må klare seg med russisk tv