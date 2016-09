Gutt (16) funnet drept på kirkegård i Sverige

Svensk politi har innledet full drapsetterforskning etter at en 16 år gammel gutt ble funnet død på en kirkegård i Malmø.

Ifølge Aftonbladet er politiet sikre på at de står overfor et drap.

– Det finnes sikre tegn på det, sier pressekontakt Calle Persson ved politiet i region sør, til avisen.

Det var en forbipasserende som varslet politiet etter at vedkommende fant tenåringen livløs i et skogsområde ved kirkegården Østra mandag. Ifølge Persson var det flere synlige ytre skader på gutten da han ble funnet, men han ønsker ikke å si noe om hva slags skader det er snakk om.

Tirsdag kveld opplyser politiet at de har identifisert offeret som en 16 år gammel gutt, som bodde på et hjem for enslig ungdom i nærheten.

Ifølge Expressen dreier det seg om en 16-årig flyktning som ankom Sverige som en enslig asylsøker.

Gutten ble identifisert ved hjelp av fingeravtrykk som ble lagt inn i det svenske utlendingsdirektoratets systemer da han først kom til landet. Hans nasjonalitet er foreløpig ukjent.

Politiet står foreløpig uten noen mistenkte i saken, men ifølge Persson blir etterforskningen lettere nå som de kjenner vedkommendes identitet.

– Nå som han er identifisert kan vi prate med de ansatte der han bor og deretter få kartlagt hvem han er, hvem han pleide å omgås med og hvor han pleide å oppholde seg.