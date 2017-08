Fullt opprør i Høyres svenske søsterparti

Moderaterna-leder Anna Kinberg Batra er under hardt press for å gå av som partileder.

Onsdag ble det holdt et telefonmøte mellom personer høyt oppe i partiet Moderaterna i Stockholm. Der kom det frem at en klart flertall av de 25 personene som deltok på møtet har mistet tilliten til partiets leder Anna Kinberg Batra, skriver Aftonbladet.

Kravet om partilederens avgang kommer kun måneder etter Batras siste krise, da hun valgte å gjøre utskiftninger i partiledelsen og lovet bedring.

IT-skandale i Sverige: Hemmelige identiteter kan ha blitt lekket

Flere ønsker ny person på toppen



Onsdag ettermiddag kom det også frem at länsforbundet i Stockholm, ett av de tyngste i partiet, ønsket å se en ny person ved roret.

– Jeg har hørt av styret i forbundet og ledende representanter i fylkets kommuner at det er et bredt flertall som anser at tilliten til Anna Kinberg Batra er oppbrukt og at de vil ha en ny partileder, sier Kjell Jansson, ordfører i Moderatene i Stocholm.

Jansson sier det er den dårlige oppslutningen for partiet i Stockholm som er grunnen til beslutningen.

Les også: Sverigedemokraterna refses for å skade Sverige

– Vi har den dårligste oppslutningen i Stockholmsregionen på 30 år. Det skal vi ikke ha. Vi har den beste politikken for denne regionen og da må vi snu trenden slik den er nå. Dette går ikke lenger, forteller Jansson.

Jansson begrunnet tidspunktet for ønsket om ny partileder med at et senere bytte vil komme for nært valget i 2018.

– Det er en samlet beslutning at dette ikke går lenger. Vi synes Anna er en dyktig person, men hun kommer ikke igjennom og vinner ikke tillt hos velgerne.

Rykteflom i Sverige etter fylleslag: – Kjenner meg dypt sveket

– Jeg tenker ikke å gå av



Også flere kommunalråder i Stockholm har i løpet av onsdagen meldt at de stiller seg bak ønsket om at Batra skal gå av.

Men det finnes også representanter for partiet som mener partilederen skal få bli i sin stilling.

Deriblant kommunestyrets ordfører i Tyresø, Fredrik Saweståhl, som sier han er skuffet over hvordan de som krever Batras avgang nå reagerer.

– Det her er å skyte oss selv og hele partiet i foten, mener han.

Batra selv sier at hun ikke har noen planer om å fratre sin stilling.

– Jeg tenker ikke å gå av. Det er Stefan Löfven som skal byttes ut, sier hun til programmet AB Morgon.