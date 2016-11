Frykter sammenstøt under høyreekstrem demonstrasjon i Stockholm

STOCKHOLM (VG) Skandinavias største nynazistiske organisasjon skal marsjere gjennom Stockholms gater. Politiet er i full beredskap.

Lederen for Den Nordiske motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, har varslet at han vil gå fremst.

«En gryende folkestorm er på vei!», skriver han på organisasjonens egen hjemmeside.

Etter det VG kjenner til er flere nordmenn på plass i Stockholm i dag, for å demonstrere mot innvandringen til Sverige. Alle tilknyttet den samme organisasjonen – kalt Nordens mest militante høyreekstrimister.

–Jeg vet at det er flere nordmenn som har kommet til Sverige for å ta del i denne demonstrasjonen, sier Ronny Alte til VG under demonstrasjonen.

Alte er kjent for å være en islamkritisk aktivist og er tidligere leder av Norwegian Defence League.

5.000 motdemonstranter



Ifølge politiet er det omtrent fem hundre personer fra Den Nordiske motstandsbevegelsen som marsjerer fra Kungsträdgården, sentralt i Stockholm, mot Mynttorget der det skal holdes flere appeller.

Under marsjen ropes det «hvit revolusjon!». Bare tre hundre meter unna er det nærmere 5.000 motdemonstranter, ifølge politiet. Der ropes det tilbake «ingen nazister i våre gater!».

Hele området rundt parken er sperret av og det er politi over hele byen i frykt for at gruppene skal brake sammen. Samtidig svever politihelikoptre i luften over sentrum.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å holde de unna hverandre, sier politiets pressetalsmann Lars Bystrøm til VG.

– Det er derfor vi har så mange sperringer overalt, forklarer han.

PÅ PLASS: Politiet er i full beredskap foran den varslede demonstrasjon i Stockholm lørdag. Foto: , VG

Kjemper for sitt eget folk



Talspersonen for organisasjonen, Pär Öberg, tror dette vil bli den største demonstrasjonen på flere år.

– Det er i ferd med å skje en oppvåkning over hele verden. Folk har forstått hva disse elitene og globalistene har satt i stand, sier Öberg til VG.

– Det vi har sett og hørt fra Donald Trump så langt er lovende, fortsetter han.

Ifølge deres eget partiprogram jobber Den nordiske motstandsbevegelsen for å skape en nasjonalsosialistisk storstat, bestående av alle de nordiske landene. De ønsker å kaste ut at alle som ikke er nordeuropeere eller «nær beslektede folkeslag».

– Vi kjemper for vårt eget folks overlevelse, sier Haakon Forwald til VG.

Dømt for flere lovbrudd



Organisasjonen har blitt koblet til grov voldskriminalitet, hatkriminalitet, brudd på våpenloven og hets mot folkegrupper.

Ifølge en granskning utført av den svenske organisasjonen Expo i 2014, var 65 av 119 undersøkte personer dømt for ulike lovbrudd. 51 prosent var dømt for ulike typer vold, slik som drap, mishandling og voldelige opptøyer. 49 prosent var dømt for våpenlovbrudd.

I tillegg er organisasjonen lukket og har et strengt hierarki og disiplin.

Etter det VG kjenner til bekymrer det Politiets sikkerhetstjeneste at Den nordiske motstandsbevegelsen lykkes med å rekruttere nye medlemmer i Norge. I midten av september ble det avholdt en treningsleir i Telemark, der det blant annet ble undervist i selvforsvar.

Mann døde etter vold



Under en demonstrasjon i regi av motstandsbevegelsen i Helsinki i Finland samme måned, ble en 28 år gammel finne, Jimi Joonas Karttunen, angrepet. Senere døde han av skadene.

– Han kom frem til våre aktivister og spyttet og ville sloss, hevder Pär Öberg:

– Jeg vet ikke om han da ble sparket eller knuffet, men da fløy han i bakken og slo hodet, så ille at han ble fraktet til sykehuset. Der var han i noen dager, før han ble erklært frisk og sendt hjem og så døde han der, og ingen vet hvorfor. Det var ikke et drap, men en tragisk ulykke. Dette er et eksempel på hvordan media overdriver, fortsetter han.

Den nordiske motstandsbevegelsen har tidligere varslet at de vil holde en stor demonstrasjon i Norge.