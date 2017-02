Frustrasjon i Rinkeby: – Politiet ses på som fienden

RINKEBY (VG) Rashid Hassan (53) har bodd i Stockholm-forstaden Rinkeby i 28 år. Han mener barna hans aldri burde vokst opp der.

– Jeg så opptøyene starte denne uken, med mine egne øyne. Da ungdommene angrep, flyktet politiet. De var borte i lang tid. De burde satt hardt mot hardt og stoppet dem med en gang, sier Rashid Hassan til VG.

Den 53 år gamle mannen rister på hodet.

– Du vet, ungdommer her gjør opprør jevnlig. Det er ikke første gang og det vil ikke være siste gang.

Hassan har levd et langt liv i den nå kjente Stockholm-forstaden Rinkeby, der en gruppe ungdommer mandag kveld begynte å kaste steiner mot politiet, som svarte med å løsne et varselskudd. Ingen skal ha blitt skadet av skuddet. Det ble imidlertid meldt om flere dramatiske scener: Biler i brann og innbrudd i forretninger.

Saken om Rinkeby-opptøyene har gått verden rundt og er omtalt av både The New York Times, nyhetsbyrået AP og CNN, for å nevne noen. Sistnevnte påpeker at opptøyene skjedde bare dager etter at USAs president Donald Trump antydet at innvandrere til Sverige har skylda for en økning i kriminaliteten i landet.

I BRANN: Slik så det ut under opptøyene i Stockholm-forstaden mandag kveld. Foto: , P-O SÄNNÅS, AFTONBLADET

– Hvorfor skal man bo her?

Hassan vet at ungdommene i bydelen ikke har noen særlige fremtidsutsikter.

– Det er ikke slik at det er farlig å bo her, men mange av de unge faller fra skolen tidlig, de blir dagdrivere og ender opp i kriminalitet.

Da VG møter ham på en kafé i Rinkeby er livet tilbake til normalen. Hassan, som opprinnelig kommer fra Somalia, er overbevist om hva som er et av bydelens største problemer:

– Bostedssegregasjon, sier han, og utdyper:

– Alle flyktninger og innvandrere fra samme kultur ender opp på samme sted, og de lærer seg ikke svensk. Så flytter de opprinnelige svenske ut. Slik splittes folk i Sverige, sier han.

Hassan forklarer at forstedenes unge går arbeidsledige og de kriminelle utnytter seg av dette til å rekruttere. Dette gjelder ikke bare Rinkeby, men også de omkringliggende bydelene.

– Politiet ses på som fienden, sier han.

Han legger til:

– Barna mine burde ikke vokst opp her. Hvorfor skal man bo her?

Vanskeligere i hovedstaden

VANSKELIGERE I STOCKHOLM: Mustafa Mohammed synes livet var lettere i Småland enn det er i hovedstaden. FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON, VG

23-åringen Mustafa Mohammed er en av de unge som har vokst opp i og rundt Rinkeby.

– Da jeg kom til Sverige fra Somalia som 16-åring, kom jeg til Småland. Det var perfekt, det var ikke for mange fra Somalia der. Jeg lærte svensk og ble integrert. Så flyttet jeg til Stockholm og da ble alt vanskeligere. Det var så mange med mitt språk her, og det var vanskelige å bli integrert i det svenske samfunnet.

Mohammed mener et av hovedproblemene er at 10-, 12-åringer ikke har noen gode forbilder.

– De ser opp til de kriminelle, sier han.

– Nå går det til helvete

ELSKER RINKEBY: Petra Forsberg har bodd hele livet i Stockholm-bydelen Rinkeby og elsker det internasjonale miljøet der. FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON, VG

På torget der opptøyene fant sted denne uken møter VG også Petra Forsberg (50). Hun har levd hele livet i Rinkeby.

– Jeg elsker det internasjonale miljøet her. De mange kulturene gjør noe bra med oss. Men akkurat nå går det til helvete.

– Hun har selv ringt politiet mange ganger. Hun forteller dem hver gang: “Ikke kom med vanlig politi. Kom med væpnet innsatsstyrke.”

Det er for mye bråk, mener hun.

– I fjor ble jeg nesten truffet i en skuddveksling mellom politiet og ungdommene. Kulen gikk rett over hodet mitt.

– Er du redd?

– Nei. Det er jo her jeg har levd hele livet. Dette er mitt hjem, så jeg kan ikke gi opp.