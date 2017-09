Forberedt på bråk når høyre- og venstreekstremister møtes i Gøteborg

Tusen nynazister er meldt å skulle delta i det de kaller en «massiv og episk» demonstrasjon i Göteborg lørdag. Samtidig er det ventet 10.000 motdemonstranter, deriblant mange venstreekstremister.

Politiet i Göteborg har forberedt seg på mange mulige scenarier i forkant av en stor demonstrasjon i regi av den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen lørdag.

Den lukkede organisasjonen skriver på sine tilknyttede nettsider at demonstrasjonen vil bli «massiv og episk», og den største noensinne.

– De sier selv at de kommer til å bli tusen personer. Om det blir så mange eller ikke vil morgendagen vise, sier pressetalsperson Christer Fuxborg ved politiet i Göteborg til VG.

Han forteller at de har kalt inn forsterkninger fra naboregionene, for å være nødvendig bemannet for de massive demonstrasjonene som er ventet. Ifølge anslag vil det i tillegg komme rundt 10.000 motdemonstranter for å vise sin motstand mot nynazistene - deriblant mange venstreekstremister. For et par uker siden marsjerte Den nordiske motstandsbevegelsen ulovlig i Göteborg.

Organisasjonen har et strengt hierarki og disiplin og blir av nordiske sikkerhetsmyndigheter vurdert som den farligste høyreekstreme grupperingen i Norden i dag.

Antifascister busses inn

Ifølge Göteborgs-Posten arrangeres det busstransport for antifascister både fra Oslo og København. Avisen skriver i tillegg at en fullsatt buss skal være på vei fra Finland med aktivister fra nettverket ARNA (Autonomous Revolutionary Nordic Alliance). Samme gruppe deltok under demonstrasjonene under G20-møtet i Hamburg tidligere i år, der mange politifolk ble skadet og hundrevis av demonstranter ble arrestert etter voldelige opptøyer.

På Facebook mobiliseres det stort, og tilhengerne oppfordres til å «slåss mot nazistmarsjen» illustrert med bilder av bengalske bluss, maskerte demonstranter og budskapet om å knuse fascismen og kapitalismen.

– Risiko for bråk og vold

– På grunnlag av politiets etterretningsarbeid har vi tatt inn det personalet som behøves i et slikt tilfelle. Det er en risiko for motsetninger, bråk og vold, sier Fuxborg og legger til:

– Vi har informasjon om at ulike grupperinger fra venstresiden vil forsøke å forstyrre demonstrasjonen, men vi håper selvfølgelig at dette forløper uten voldsinnslag, og at man holder seg til verbale motreaksjoner. Vi vil ha et stort antall polititjenestemenn som er taktisk utdannede og spesialtrente på å ta hånd om store folkemasser.

Ifølge Göteborgs-Posten er det meldt inn hele ti motdemonstrasjoner lørdag.

Sikkerhetstjenestene følger nøye med

Säkerhetspolisen (Säpo) bekrefter overfor VG at de har gjort en grundig jobb forberedelsene til demonstrasjonen.

– Vi jobber intensivt med å innhente informasjon som ligger til grunn for risiko- og trusselvurderinger i forbindelse med disse demonstrasjonene, sier pressetalsperson Johanna Blomqvist ved Säpo til VG.

– Kan du si noe om hvordan Säpo samarbeider med sine nordiske kolleger i forbindelse med dette?

– Jeg kan ikke gå inn på dette spesifikke tilfellet, men vi har generelt et meget godt samarbeid med våre kolleger i Europa generelt og Norden spesielt, sier Blomqvist til VG.

Også i Norge følger Politiets sikkerhetstjeneste med.

– Vi følger nøye med på utviklingen i Norge og de nordiske landene. Vi har et utsøkt samarbeid med våre samarbeidende tjenester i Norden. Dette er en lovlig demonstrasjon, og man forventer at det vil være medlemmer som tilhører den norske grenen av Den nordiske motstandsbevegelsen som vil delta, sier seniorrådgiver Siv Alsén i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Ressurskrevende

Det er nedsatt en spesialstab bestående av blant annet politiet, kommunen, regionen, helsevesenet, redningstjenesten og ambulansetjenesten for å raskt kunne spre informasjon.

Ruten som Den nordiske motstandsbevegelsen har søkt om å få demonstrere langs går gjennom sentrale deler av Göteborg. Den er blitt påklaget, og det er nå opp til en domstol å avgjøre om demonstrasjonen kan gjennomføres til planlagt tid og sted.

Politiets talsperson i Göteborg sier de har merket økt aktivitet fra Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Alle slike store ekstrahendelser tar store ressurser. Det er et overtidsforetagende, som utgjør en stor kostnad for staten. Men nå er det slik at grunnloven beskytter ytringsfriheten, og så lenge de ikke bryter loven, får de lov til å demonstrere, sier Fuxberg til VG.

Den nordiske motstandsbevegelsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser, men denne artikkelen vil bli oppdatert hvis og når vi får svar.