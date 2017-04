Fem personer er alvorlig skadet og 23 er på sykehus etter busulykken i Sverige

En ungdomsskoleklasse var ombord i bussen da den veltet på E45 i Härjedalen i Sverige.

Tre personer er døde etter at en buss med en ungdomsskole-klasse ombord veltet på E45 i Härjedalen i Sverige i dag morges.

Siste nytt: Fem personer er alvorlig skadet etter bussulykken, mens 23 personer er på sykehus.

Det er foreløpig uklart hva som skjedde da bussen med 52 skoleungdommer og ledere kjørte av veien og veltet mellom Sveg og Fågelsjö, like etter klokken syv i morges.

– Vi vet ikke hva som forårsaket ulykken, sa politiet under en pressekonferanse klokken 17 i ettermiddag.

Veien ulykken skjedde på vil være avsperret til lunsjtider mandag formiddag, fordi politiet og havarikommisjonen skal gjøre undersøkelser på stedet.

– Krigssone

Redningsmann Peter Nysted fra redningstjenesten i Ljusna kommune ble møtte av et kaotisk ulykkessted da han kom til den øde strekningen cirka 45 minutter etter ulykken. Da var redningstjenesten fra tettstedet Sveg 2,5 mil unna allerede på plass.

– Jeg vil beskrive området som en krigssone, sier redningsmann Peter Nystedt og trekker pusten dypt.

– Landet er i sorg

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommenterte ulykken tidlig.

– Jeg og hele landet er i sorg. Det var ungdommer på vei til en skitur. Det endte i katastrofe. Mine tanker går til de skadede, foreldre, venner og pårørende – de som har fått beskjed og hos dem som ennå ikke har fått beskjed. Sorgen er uutholdelig for dere som har fått et dødsbudskap. Vi er med dere. Smerten er uhåndterlig for dere som ennå ikke har fått beskjed. Vi tenker på dere, sier Löfven i en pressemelding til nyhetsbyrået TT.