En grotesk drapsetterforskning ryster Helenelund i Sverige etter at et lik ble funnet i en gjensatt bil. En mann er siktet for drap, men nekter straffskyld.

Naboer og forbipasserende skal ha lagt merke til den tomme bilen som i mange måneder har stått parkert i drabantbyen Helenelund nord i Stockholm, skriver Aftonbladet.

Øyenvitner forteller avisen at de flere ganger meldte fra til politiet fordi det har luktet ille – og fordi det skal ha sittet mye fluer på bilen. Tirsdag rykket politiets trafikkenhet ut for å kontrollere forholdet etter å ha fått melding fra en nabo.

Funnene i bilen førte til at politiet sperret av store områder og sendte krimteknikere til åstedet.

Ifølge Aftonbladet fant politiet kroppsdeler pakket ned i sorte søppelsekker. Avisen skriver at politiet skal ha gjort en lang rekke tekniske funn i bilen, men etterforskerne vil ikke kommentere opplysningene om at det er et parteringsdrap.

Les også: Kvinne tiltalt for parteringsdrap i Sverige

Kan ha ligget ett år



– Det jeg kan si er at omstendighetene rundt det man fant i bilen, i kombinasjon med at man har pågrepet en person, gjør at vi innleder en drapsetterforskning, sier stasjonssjef Anne Frid.

En mann meldte seg for politiet på åstedet og ble umiddelbart pågrepet og mistenkt for drap. Allerede under pågripelsen forklarte han at liket skal ha ligget i bilen i ett år, skriver Aftonbladet.

Les også: Kvinne drepte eksens nye kjæreste – skrev hilsen

I påtalemyndighetenes siktelse står det at politiet ikke vet når drapet skal ha blitt begått. Drapstidspunktet er opplyst å være «en gang fra en ukjent dato i 2016 og til og med 27. juni 2017 i Sverige».

Ifølge Transportstyrelsens opplysninger har bilen hatt kjøreforbud, og vært avskiltet siden 18. juni 2016.

Nekter straffskyld



Den drapssiktede mannen ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling. Mannen er tidligere ustraffet,og skal ha innrømmet å ha forvoldt en persons død.

Aftonbladet skriver at mannen likevel mener at drapssiktelsen er feil, han hevder i sin forklaring at han skal ha hjulpet en eldre kamerat som ikke ønsket å leve lenger.

Siktede gråt da han torsdag nektet straffskyld i retten. Dommeren besluttet å varetektsfengsle ham.

Politiet opplyser torsdag at den døde ennå ikke er identifisert.