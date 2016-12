Fant bæsj i vasken etter politi-julebord

Sjefen for Stockholm-politiets operative avdeling raser etter at det ble gjort funn av bæsj i vasken og brukte kondomer etter politiets julebord.

– Noen bæsjet i en vask, og brukte kondomer ble funnet ved et rensket skrivebord der alt var kastet til sides, forteller en ikke-navngitt kilde til Aftonbladet.

Festen startet på personalrestauranten, Plum Tree på Kungsholmen i Stockholm. Allerede da var det noen som opplevde trøbbel med politiet. Ansatte ved restauranten slet nemlig med å få gjestene til å forlate stedet ved stengetid.

At restauranten lukket dørene skulle uansett ikke ødelegge stemningen for de festglade politifolkene. Julebordet ble nemlig flyttet til selve politistasjonen der festen skulle vare til langt på natt. Dans og musikk var ikke det eneste som preget kvelden:

BEVISMATERIALE: Her er sporene etter politiet i Stockholm på julebord. Foto: Privat

– Noen gikk opp til ledelsens korridorer og endret på direktiver som var skrevet på tavlen, forteller Aftonbladets kilde, som selv er ansatt ved politihuset.

På noen av tavlene skal også sjefenes navn ha blitt erstattet med skjellsord.

Vakthold ved neste julebord



En ansatt ved politistasjonen mener hendelsene har sammenheng med den kritiske situasjonen som politiet i Stockholm befinner seg i nå.

– I disse tider blir det selvsagt rettet mot ledelsen. Alle er så sykt frustrerte. Det er verre enn noensinne, sier kilden til Aftonbladet.

Torsdag skal politiet ha et nytt julebord, samme sted. Men denne gangen har ledelsen bestemt at politifolket skal passes på.

– Etter de ansattes oppførsel er det bestemt at vakter skal være til stede i spisestuen og i lokalene. Korridorer og dører skal holdes låst, slik at ingen kommer inn og skroter det til. Det er en skandale at dette er nødvendig på et politihus, sier nettavisens kilde.

Sint sjef



Christian Agdur, sjef for Stockholm-politiets operative avdeling, sier at alt var i orden da han forlot festen klokken 22.30.

– Så lenge jeg var der, så var det trivelig stemning med musikk og dans. Det var ingenting rart og ingen overdreven alkoholkonsum, sier han.

Til Aftonbladets spørsmål om han kjenner til bæsj i vasken og kondomer på ulike steder, svarer han:

– En del av det er nyheter og en del har jeg hørt om. Poenget er at det er en fullstendig uakseptabel atferd som gjør meg opprørt. Dette har skjedd i våre egne lokaler, langt etter stengetid. Det gjør meg sint, sier Agdur.

Kveldens julefest på politihuset skal ikke foregå upåvirket av fredagens hendelser, opplyser politisjefen. Men han ønsker ikke å gå inn i detlj på hva det innebærer.

Motivet for ugjerningen er ikke kjent.