Elena (55) drept på åpen gate i Sverige

Midt på lyse dagen ble førskolelæreren Elena Åsberg angrepet og stukket til døde. En 30-åring, som politiet har fått advarsler om, er siktet for drapet.

Med sine 6000 innbyggere rystes det lille tettstedet Surahammar, like nord for Västerås i Sverige, av det brutale drapet som fant sted tirsdag denne uken.

I nærheten av en gjenvinningsstasjon ble den 55 år gamle Elena Åsberg stukket ned på åpen gate med flere personer som hjelpeløse vitner. Åsberg jobbet til daglig som førskolelærer, skriver Aftonbladet.

Timer senere ble en nær bekjent av henne – en mann i 60-årene – pågrepet, men han ble løslatt dagen etter.

Senere ble en 30 år gammel mann pågrepet og siktet for drapet. Ifølge Aftonbladet har det blitt funnet blodflekker i 30-åringens bil, som ble utpekt av vitner på stedet. Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling, men nekter straffskyld ifølge hans forsvarer Marie Fredborg.

STUKKET TIL DØDE: Her, ved siden av disse søppelcontainerne ble Elena Åsberg angrepet og drept. Foto: Erik Simander/TT , NTB scanpix

Expressen melder at en lege nylig gitt politiet følgende advarsel om 30-åringen: «Han kommer til å drepe noen snart». Dette skal ha skjedd etter at han stormet inn på et helsesenter og truet mennesker på livet for at han ikke fikk utskrevet sovetabletter. Så sent som i juni ble mannen tiltalt for flere drapstrusler.

Mannen forsvant sporløst

Det 55 år gamle drapsofferet er opprinnelig fra Russland, men flyttet til Sverige sammen med sin sønn i 1989. Der giftet hun seg med Stig Åsberg, som forsvant sporløst i 2012. Først tre år senere fant dykkere ham sittende i bilen sin på havbunnen i havnen i Västerås.

Ifølge Aftonbladet kommer denne saken til å bli gjenopptatt i arbeidet med etterforskning av drapet på kona.

– Hun var veldig godt likt og hadde alltid et vennlig ord å si, sier rektoren ved skolen der Åsberg jobbet, Anita Tillander til avisen.