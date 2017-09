Eksperter reagerer på nazi-demo: – De får til akkurat det de ønsker

Opptøyer, pepperspray og batonger under nazidemonstrasjon i Göteborg. En nøye planlagt nynazistisk strategi, mener eksperter VG har snakket med.

Nynazister inntok lørdag Gøteborg for å demonstrere, i det som var forespeilet som en fredelig og lovlig demonstrasjon.

Kort tid etter avmarsjen kom de første meldingene om sammenstøt. Politiet har brukt batonger og pepperspray mot demonstrantene.



– Det som utspiller seg i Göteborg er ønsket fra Den nordiske motstandsbevegelsens side. De tjener på en slik voldelig konfrontasjon, mener Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaust-senteret til VG.

NAZIDEMO I SVERIGE

Vold gir status



Nynazistene i organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) forsøkte å bryte seg gjennom politiets linjer i sentrum. Også motdemonstranter forsøkte ta seg gjennom politiets sperringer for å stoppe demonstrasjonen.

Terje Emberland mener bevegelsen har mye å tjene på oppmerksomheten de nordiske mediene gir dem.

– Jo mer presseoppmerksomhet de får, desto bedre for dem.

– Men vi kan ikke unnlate å omtale en slik demonstrasjon?

– Nei, men media bør innhente mer kunnskap fra fagekspertisen på forhånd og generelt være mer kritiske og tilbakeholdne i omtalen av slike naziorganisasjoner.

NAZIDEMONSTRASJON: Politiet hadde forberedt seg godt før lørdagens demonstrasjon i Göteborg, likevel måtte de gripe til pepperspray og batonger for å stoppe demonstrantene.

Seniorforskeren mener også at det bør opprettes et tettere samarbeid mellom myndigheten de nordiske landene om mottiltak.

– Etter mitt syn er det nødvendig å ta opp til drøfting hvor de juridiske grensene for nazistiske organisasjoner med en slik historie av rasistisk voldsutøvelse skal gå. En svensk undersøkelse viser at 50 prosent av NMB-kjernens medlemmer har rasistiske voldsdommer på seg i tillegg til annen kriminalitet, sier Emberland.

Han mener medlemmene øker status med voldelige konfrontasjoner.

– Mange har våpentrening fra Russland. Det er naivt å tro at hvis de får marsjere i fred vil alt gå bra. Jeg har vanskelig for å forestille meg at en voldsorientert islamistgruppe med skjold og slagvåpen og våpenopplæring i utlandet hadde fått marsjere med politibeskyttelse sik Den Nordiske Motstandsbevegelsen nå får.

KAOS: Opptøyer mellom motdemonstranter og nynazister i Göteborg, var en del av nynazistenes strategi mener eksperter VG har snakket med.

– Marginalt fenomen



– Det er viktig å ikke gjøre dette større enn det er. Bevegelsen har busset inn mennesker fra naboland for å virke flere og sterke, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Mange av demonstrantene hadde med seg gjennomsiktige skjold da de troppet opp på samlingsplassen utenfor sentrum av Göteborg lørdag formiddag.

– De vil gjøre alt for å provosere, bryte regler og skape konfrontasjon og blest. Ved at de fremstår store og sterke kan de tiltrekke seg flere medlemmer fordi de tør å vise seg og ta kampen, forteller historikeren som er ekspert på nazisme og fascisme.

– Hva vet du om den norske deltagelsen?

– Jeg vet ikke hvor mange nordmenn som har deltatt, men det er mest sannsynlig få. Nynazisme i Norge er et lite fenomen i forhold til Sverige, men de siste årene har svenskene vært ivrige på å rekruttere i nabolandene sine. Nynazismen slik vi kjenner den fra tidlig 90-tall, har internasjonalt vært litt på defensiven de siste årene, og i noen grad blitt erstattet med antiinnvandring grupperinger, sier historikeren som er ekspert på nazisme og fascisme.

Han beskriver det som en pågående ideologisk kamp mellom høyreekstremister, der den klassiske nynazismen ypper seg og vil markere seg.

– Vi bør være oppmerksom på at nynazisme er et fenomen som kan vokse.

VIL VISE STYRKE: Eksperter VG har snakket med tror DMB ville vise styrke under lørdagens demonstrasjon i Göteborg for å verve nye medlemmer.

Vil rekruttere nye medlemmer



Den nordiske motstandsbevegelsen er den mest toneavgivende nynazistiske bevegelsen i Sverige. I forkant av demonstrasjonen ble flere personer tatt hånd om av politiet. Ifølge Expressen ble tre personer anholdt, mistenkt for å ha forberedt grov mishandling.

– Demonstrasjonen arrangerer de først og fremst for å markere at de er selvbevisste og sterke. Det er åpenbart strategisk lagt opp, de vet de vil oppnå oppmerksomhet som kan bidra til å styrke posisjonen blant deres egne, sier Sørensen.