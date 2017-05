Ekskjæreste siktet for drapet på Tova

Den drapssiktede 22-åringen skal ha kjørt vennene bort fra gården den kvelden Tova forsvant, ifølge Aftonbladet.

En 22 år gammel mann er siktet for drapet på 19 år gamle Tova Moberg i Norrland i Sverige. Den siktede er ekskjæresten til 19-åringen, skriver Aftonbladet.

To andre som var mistenkte i saken, som er 22-åringens venner, ble løslatt onsdag, etter at de hadde blitt avhørt av politiet.

– Mistanken mot dem som er satt fri er ikke sterke nok for at de skal holdes i varetekt, sier Christer Sammens på vegne av svensk påtalemyndighet til Aftonbladet.

Les også: Tova funnet død tirsdag

Snapchat



Sammens sier også at politiet har «et ganske klart» bilde av hendelsesforløpet som ledet opp til Tovas død.

Ifølge Aftonbladets kilder skal en av de løslatte mennene ha fortalt i avhør hva han vet om drapskvelden. Han skal ha fortalt politiet at han befant seg på gården til den drapssiktede lørdag kveld, og at 22-åringen plutselig ba alle om å forlate gården.

Bakgrunn: Politiet har sikret spor på en gård



Senere samme kveld skal mannen ha forsøkt å ringe 22-åringen, men da var telefonen avslått. Han fikk først kontakt med ham neste morgen, og da skal den drapssiktede mannen ha sendt en Snapchat til sin venner.

Aftonbladet har fått tak i Snapchat-bildet, hvor 22-åringen skal ha uttrykt at han hadde problemer.

Savnet lørdag kveld

22-åringen og de to andre mennene i 20-årene ble pågrepet søndag. De var først mistenkt for kidnapping og senere drap, men nå er kun 22-åringen formelt siktet for drapet.

19 år gamle Tova Moberg hadde vært savnet siden lørdag kveld da hun natt til tirsdag ble funnet drept like ved en gård i Hudiksvall, i Sverige.

Tova hadde planlagt å dra på en fest hos en klassekamerat lørdag kveld, men da foreldrene ikke hadde hørt fra henne søndag morgen, begynte de å lete etter henne. Foreldrene dro da til gården, som 22-åringen bruker å oppholde seg på.

Da de kom i kontakt med 22-åringen, skal han ha fortalt foreldrene at datteren deres hadde vært på gården, men at hun hadde tatt en taxi fra gården tidligere på kvelden.

Ifølge Aftonbladet ble den nå siktede 22-åringen politianmeldt for å ha mishandlet Tova for to måneder siden.

På en pressekonferanse tirsdag opplyste politiet at liket av den drepte kvinnen viser tegn til ytre vold, og at hun ble funnet i sjøen. Politiet vil så langt ikke si noe om hvordan kvinnen ble drept, og fortsetter nå med tekniske undersøkelser og avhør, skriver Expressen.