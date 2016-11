Drapene som ryster Göteborg

GÖTEBORG (VG) På to dager er tre mennesker drept i én by. Den yngste var 16 år. Innbyggerne opplever den svenske byen som utrygg.

– Nå er det nok. Sånn kan det ikke fortsette, sier Marjorie Lopez.

Hun er nabo av de to brødrene som ble drept i Västra Frölunda mandag kveld. Den ene, på 16 år, ble funnet på en lekeplass midt i borettslaget. Den fire år eldre storebroren lå omtrent femten meter unna.

Flere naboer hørte skuddene, og de to ble funnet like etterpå.

Området hvor drapene skjedde, består utelukkende av utleieleiligheter. Ifølge en vaktmester VG kommer i kontakt med, er det høy arbeidsledighet i området, og hoveddelen av beboerne er innvandrerfamilier.

Lekeplassen hvor 16-åringen ble funnet drept er omkranset av lavblokker med fire oppganger hver. Flere av beboerne har samlet seg utenfor husene denne ettermiddagen.

265 skytinger på fem år



Lopez bodde tidligere i samme oppgang som de drepte. Nå har hun flyttet. Hun har en sønn på seks år, men er redd for at problemene ikke forsvinner før han kommer i samme alder som de drepte guttene.

– Jeg har ingen planer om å flytte, men hvis det fortsetter på denne måten, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

LEI: Nabo Marjorie Lopez vil ikke flytte men er skremt og lurer på hva hun gjør når sønnen på seks år kommer i tenårene. Foto: Helge Mikalsen , VG

Siden 2011 har det vært 265 skyteepisoder i Göteborg. 24 av dem har endt med drap. I tillegg har fire mennesker blitt drept i sammenheng med bilbomber, og én i forbindelse med avfyring av en håndgranat. Sistnevnte var en åtte år gammel gutt.

– Lekeplassen blitt en drapsplass



To andre naboer VG snakket med, hørte skuddene mandag kveld.

– Vi hørte det smalt, og gikk ut og så. Barna gråt og fikk ikke sove etterpå, forteller den ene naboen.

– Dette er forferdelig. Barna våre pleier å leke her ute, og nå har lekeplassen deres blitt til en drapsplass. Hvordan forklarer man det, sier den andre, som heter Seufettin.

En annen tidligere nabo, som heller ikke ønsker å la seg avbilde, sier han flyttet fordi han følte seg utrygg i området.

– Foreldrene mine bor her enda, men jeg trives ikke her. Det kjennes utrygt og deprimerende å være her. Angstfylt, forteller han.

Verst med uskyldige

Kriminalpolitisjef i Göteborg, Robert Karlsson, sier mange av skyte- og drapssakene fra de siste årene dreier seg om gjengoppgjør.

– Naturligvis er det problematisk når man har så mange skyteepisoder og drap som vi har hatt. Det verste er når uskyldige personer mister livet, sier han til VG.

OPPGITT: Kriminalpolitisjef Robert Karlsson i Göteborg. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han mener ikke bare politiet, men mange andre også har et ansvar.

– Jeg bruker å si at unge, sinte menn er uten håp. Uten håp om å høre til i samfunnet, man er uten skolegang og uten mening, og man har ikke de mulighetene som man normalt sett skal ha. Da velger man kanskje en annen vei, og det kan ikke en lang fengselsstraff løse, sier han.

Han mener det er samfunnet som helhet som må ta grep.

– Jeg tror alle har et ansvar her. Fremfor alt er det jo individene selv, men også foreldre. Også er det et spørsmål om boligpolitikk, utdanningsspørsmål, skolegang og sosialtjenester, sier han.

Hevnspiral

Han opplever de siste dagers hendelser, og Göteborgs voldsproblematikk generelt, som tragiske.

– Det er klart at når man har en drapsetterforskning hvor noen er skutt eller sprengt, da er det organisert av noen med lite håp i livet.

Han kan foreløpig ikke uttale seg om de nyeste hendelsene, men forteller at det i mange av sakene de siste årene handler om ulike gjengopprør.

– Det blir en slags hevnspiral. Hevn på hevn på hevn, også tar det aldri slutt.