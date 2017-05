Drama i svensk politikk: Krever at partileder må fjernes

Velgerflukt, et omstridt samarbeid med det innvandringskritiske partiet SD og en dårlig timet USA-ferie får skylden når flere partitopper krever Moderaterna-leder Anna Kinberg Batras avgang.

Partitopper i Høyres søsterparti i Sverige «jobber aktivt» med å fjerne Kinberg Batra (47) som partileder, melder avisene Dagens Industri og Expressen.

Ifølge førstnevnte kan et krav om at partilederen må fjernes komme allerede i løpet av uken, men man forsøker også å presse Kinberg Batra til å gå av frivillig.

I forrige uke ble det klart at partiet hennes kun fikk 15 prosents oppslutning på den siste målingen til Ipsos/Dagens Nyheter, ifølge NTB. Det vil si at partiet har mistet 10 prosentpoeng på kun ett år.

Mange mener Kinbergs skjebne allerede kan bli avgjort torsdag når Statistiska centralbyrån (SCB) offentliggjør vårens store velgerbarometer, der det er forventet stygge tall for partiet.

– Akkurat nå er Anna på feil plass, sier partitoppen Christian Gustavsson til nettavisen Corren onsdag ettermiddag.

I neste uke blir det enda verre. Da publiserer SCB de samme tallene, men med oversikt over hvordan tallene ser ut fordelt på Sveriges fylker. Kinberg risikerer enda dårligere stemning i partiet når hennes kolleger finner ut om de i det hele tatt har mulighet til å bli valgt inn til Riksdagen.

«Sentimentalitet er ingen fremtredende egenskap i politikken», påpekte Aftonbladets politiske kommentator Lena Mellin i en kommentar mandag.

Avis: Reiste til USA for å vie kollega

Midt i det som omtales som partiets verste krise på 15 år dro hovedpersonen selv på ferie til USA med komiker-ektemannen David Batra. Han er tidligere kjent som sidekick i humorprogrammet «I kveld med Ylvis» på TV Norge.

Ifølge Expressen var hovedårsaken for partilederens USA-reise at hun skulle vie sin stabssjef Johan Andréasson, som giftet seg i et storslått bryllup i New Orleans fredag. Turen vekker sterke følelser innad i partiet, ifølge flere kilder.

– Sånn bildet ser ut nå så pågår bare krisen, mens partiledelsen ikke foretar seg noe. Det er ufattelig at hun reiser bort på dette tidspunktet, sier en Moderaterna-kilde til avisen.

Selv tilbakeviser Kinberg Battras pressesjef at bryllupet var den viktigste grunnen til at partilederen forlot Sverige.

– Formålet med reisen var å møte tjenestemenn i den amerikanske administrasjonen i Washington, samt å treffe USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice i San Francisco, sier pressesjef Linda Norberg til Aftonbladet.

I NORGE: I mars besøkte Kinberg Batra Norge for å holde en tale i forbindelse med søsterpartiet Høyres landsmøte i Oslo. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Omstridt samarbeid med SD

Moderaterna er også en del av den borgerlige Alliansen, som i maimålingen endte på 40 prosents oppslutning mot 38 prosent for de rødgrønne, som sitter på regjeringsmakten.

I januar åpnet Kinberg for et kontroversielt samarbeid med Sverigedemokraterna (SD). Ideen ble møtt med kraftig kritikk fra de tre andre partiene i Alliansen.

Tidligere har ingen svenske partier ytret et ønske om å jobbe med SD, og Socialdemokraternas parlamentariske leder Tomas Eneroth har sagt at det er «svært beklagelig» at Kinberg åpner for å samarbeide med det han overfor Dagens Industri omtaler som et «rasistisk parti med nazistiske røtter».

Moderaterna var også involvert i en større skandale i november etter at en av partiets politikere sa «dra til helvete, din hore» i en kommentar til en uttalelse fra landets sosialminister Annika Strandhäll. Både politikeren, partiets kommunikasjonssjef og en annen ansatt fikk sparken fra partiet i kjølvannet av saken.

– Hun må levere

Onsdag kveld har Moderaternas ungdomsparti MUF innkalt til krisemøte for å diskutere et lederbytte, skriver Expressen. Samtidig opplyser partikilder overfor avisen at høystående partimedlemmer allerede har pekt ut fem kandidater som kan ta over som partileder.

Ifølge den samme avisens opplysninger har partilederen ingen planer om å gå av. Hun planlegger heller å roe ned stemningen internt, før hun vil vise velgerne at partiet kan komme seg gjennom krisen.

– Det er «skittuft» nå og hun må levere, sier en partikilde til Expressen, som legger til at han tror partilederen kan klare å snu den negative utviklingen.

En annen kilde i partiet sier til SvD at det må skje noe helt spesielt hvis Kinberg Batra skal beholde jobben.

– Hvis det ikke skjer noe drastisk nå kan det hende at hun tvinges til å gå av allerede i løpet av uken.