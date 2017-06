Politiet jakter på en eller flere gjerningspersoner etter at et eldre ektepar ble funnet drept på en gård.

Slektninger forsøkte mandag å få kontakt med ekteparet, men uten hell. Da en av dem kom til gården mellom Linköping og Mjölby i Östergötland ved 18-tiden fant de mannen og kvinnen, skriver Aftonbladet.

Begge var døde, og politiet bekrefter sent mandag kveld at de har innledet drapsetterforskning.

Politiet har sperret av et stort område, og driver nå en storstilt jakt på en eller flere gjerningspersoner.

– Vi er redde. Det er veldig ubehagelig. Her er det alltid stille og rolig, det har aldri skjedd noe her, sier en nabo til Aftonbladet.

Ifølge avisen jobber politiet ut fra en teori om at det kan være snakk om et brutalt ran. Kilder sier til Aftonbladet at flere omstendigheter på åstedet underbygger dette, blant annet at verdigjenstander er borte og at ekteparet skal ha vært fastbundet.

Politiet ønsker imidlertid ikke å bekrefte disse opplysningene.

– Det har bare gått noen timer, og vi holder fortsatt på med å samle inn informasjon, sier Björn Öberg ved politiet i Linköping.

Ved 01.30-tiden natt til tirsdag undersøkte politiet en bil som sto forlatt på en parkeringsplass i området. Ifølge Aftonbladet hadde de da spanet på bilen i flere timer.

Bilen skal tidligere ha blitt observert i nærheten av åstedet, og ifølge Aftonbladet la politiet merke til at det lå verdisaker i bilen, men dette er ikke bekreftet.

Politiet vet ikke når ekteparet ble drept, men naboer sier til både Aftonbladet og Expressen at de så mannen torsdag eller fredag.