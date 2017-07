Dette kan skje hvis Sveriges statsminister går

STOCKHOLM/OSLO (VG) Det er en politisk skjebnedag i Sverige: I formiddag varsler statsminister Stefan Löfven om IT-skandalen vil få konsekvenser. En mulig regjeringskrise kan følge.

Den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen er under hardt press som følge av IT-skandalen i Transportstyrelsen, som infrastrukturminister Anna Johansson har det øverste ansvaret for.

Opposisjonen anklager regjeringen for ikke å ha tatt saken på alvor og for å ha vanskjøttet sine oppgaver slik at store mengder sensitiv informasjon kan ha kommet på fremmede hender. De har derfor stilt mistillitsforslag mot tre ministere: Innenriksministeren, infrastrukturministeren og forsvarsministeren.

Statsminister Stefan Löfven kan enten velge å gå av, eller la de tre ministerne gå. Han er forventet å offentliggjøre sin beslutning under en pressekonferanse som skal holdes 10:40 torsdag.

Kan bruke regjeringskrise som pressmiddel

Jonas Hinnfors, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet tror det er usannsynlig at regjeringen vil bli sittende uten de tre sentrale ministrene. Löfven har imidlertid fortsatt et viktig kort på hånden.

– Han kan stille kabinettspørsmål og si at dersom opposisjonen driver gjennom mistillitsforslaget, vil regjeringen gå av og la opposisjonen danne regjering eller utlyse nyvalg.

Opposisjonen er nemlig svært splittet i sitt syn på Sverigedemokraterna, og det er uklart hva slags alternativ regjering som kan dannes. Om regjeringen går av, vil de måtte enes om hvordan de skal ta over styringen.

– Det vil være svært drastisk om han beslutter allerede i dag at regjeringen skal gå av, sier Hinnfors.

Uklart hva som skjer om regjeringen går av

Det er fortsatt uklart om hvorvidt Vänsterpartiet, søsterpartiet til norske SV, vil støtte mistillitsforslaget, noe som trengs for at forslaget skal få flertall i Riksdagen.

Sverigedemokraterna har allerede lovet sin støtte.

– Jeg tror at alliansepartiene er uenige om hva det beste utfallet er. Liberalerna og Centerpartiet vil ikke ha noen regjeringskrise, sier Ulf Bjereld, statsviter ved Gøteborgs universitet til VG.

– Det beste for dem er om Löfven bygger om regjeringen, sier han.

Moderatarna er i følge Ulf Bjereld det partiet i Alliansen som er mest forberedt på å utnytte krisen til å tilegne seg makt.

– De har ikke noe i mot å bli en del av en regjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Dette er de andre partiene i Alliansen mer skeptiske til, sier Bjereld.

Ikke noen bevisst strategi

Det var Alliansen, som er et programpolitisk samarbeid bestående av fire borgelige partier, som varslet at de vil stille mistillitsforslag mot tre av statsminister Stefan Löfvens statsråder onsdag.

Dette er: Infrastrukturminister Anna Johanson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

Ulf Bjereld tror ikke at mistillitsforslaget er basert på noen bevisst strategi. Dermed kan utfallet få uheldige følger for Allianse-partiene.

– Det finnes ingen stor plan hvor alle tenkbare utfall er analysert. Det har gått veldig fort og utfallet kan gå mot det flere partier i Alliansen ønsker, sier han.

– Motivet er rett og slett å skade Socialdemokratarna og Löfven så mye som mulig. Det er en måte for Alliansen å vise muskler på, sier han.

Ifølge en undersøkelse fra Aftonbladet og Inizio mener tre av fem svenske velgere at det er riktig av Allianse-partiene å fremme mistillitsforslag mot de tre ministrene.