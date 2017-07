Dette er svenskenes drømmenabo

Svenskene vil heller bo vegg i vegg med krimforfatter Leif GW Persson enn kronprinsesse Victoria.

Årlig sjekker den svenske leietakerforeningen Hyresgästföreningen hvem som er medlemmenes favorittnabo. Denne gangen er det Leif GW Persson troner høyest.

Disse vil svenskene helst ha som nabo Leif GW Persson, 32 prosent. Mia Skäringer 23 prosent. Mark Levengood, 23 prosent. Prinsessan Victoria, 20 prosent. Lars Lerin, 16 prosent. Ernst Kirchsteiger, 16 prosent. Edward Blom, 16 prosent. Charlotte Kalla, 15 prosent. Jonas Gardell, 14 prosent. Tilde de Paula, 14 prosent. Susanna Kallur, 13 prosent. Måns Zelmerlöw, 13 prosent. Sarah Sjöström, 12 procent. Kung Carl Gustaf, 12 procent. Zlatan Ibrahimovic, 12 procent. Benny Andersson, 12 prosent. Jenny Strömstedt, 12 prosent. Kodjo Akolor, 12 prosent. Petra Mede, 11 prosent. Mia Parnevik, 11 procent. Soran Ismail, 11 prosent. Nour el Refai, 11 prosent. Kilde: Hyresgästföreningen

– Oj da. Det var alt for mye, jeg er veldig beæret, sier krimforfatteren til Hem og Hyra, foreningens medlemsblad.

Les også: Skrev da hun fikk sparken

Gir og tar



På spørsmål om hvilke egenskaper svenskene foretrekker at en nabo skal ha, svarte de en som er trivlig og hjelpsom, som hilser vennlig, viser hensyn og ikke forstyrrer. Denne er en oppfatning mange tydeligvis har av den populære forfatteren.

– Det er veldig viktig å opprettholde et godt naboskap, det bør verdsettes høyt. Det handler om å gi og ta, noe jeg forsøker å holde meg til, sier Persson.

Foruten å være professor i krimonologi er Persson millionselgende krimforfatter, populær både i hjemlandet og i Norge.

2013: GW Persson jakter med kongen

Få naboer



– Jeg tror jeg er en god nabo. Jeg har verken kort lunte eller er langsint og prøver å oppføre meg som folk. Men så har jo jeg også jævlig bra med plass rundt meg, sier Persson.

Men det er få som faktisk får æren av å være Perssons nabo. Han forteller til medlemsbladet at han bor i en bygård med få leiligheter og dessuten har et landsted sør for Stockholm med enda færre naboer.

På andreplass i spørre undersøkelsen kommer Mia Skäringer, som blant annet spiller Anna Svensson i den folkekjære TV-serien «Solsidan». Hun slår dermed tv-personlighet Mark Levengood, som har rangert øverst på lista de to foregående årene. 20 prosent vil ha kronprinsesse Victoria som nærmeste nabo, som havner på en god fjerdeplass.



Videre nedover på lista finner vi Zlatan Ibrahimovic, Måns Zelmerlöv, Jonas Gardell og Benny Andersson.