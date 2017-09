Dette er politiets taktikk før demonstrasjonen i Göteborg

Arrest i politiets garasje, kroppskameraer og hester til å dele folkemengder. Dette er noen av tiltakene svensk politi har under dagens nazidemonstrasjon.

Nazidemonstrasjoner har gjentatte ganger endt med voldelige konfrontasjoner mellom ekstremister og svensk politi de siste årene. Nå har svensk politi lagt en ny strategi for å unngå voldsomme opptøyer.

Under den varslede demonstrasjonsmarsjen i Göteborg lørdag skal ikke politiet benytte seg av containersperringer slik de har gjort tidligere, de skal bruke hester til å dele folkemengder og har også opprettet en stor arrest i politiets garasje med plass til over 100 mennesker.

Flere nazister skal allerede ha blitt pågrepet av politiet ved samlingsplassen deres i Göteborg sentrum, og trusselbildet er økt, melder kilder den svenske avisen Aftonbladet har pratet med.

ETT ÅR SIDEN: Høsten 2016 demonstrerte den høyre ekstreme gruppen, Den nordiske motstandsbevegelsen i Stockholms gater. Foto: Espen Rasmussen

Tusen nynazister er meldt å skulle delta i det de kaller en «massiv og episk» demonstrasjon i Göteborg lørdag. Samtidig er det ventet 10.000 motdemonstranter, deriblant mange venstreekstremister.

– De sier selv at de kommer til å bli tusen personer. Om det blir så mange eller ikke vil vise seg, sa pressetalsperson Christer Fuxborg ved politiet i Göteborg til VG fredag.

Svensk politi har også bedt om bistand fra politiet i Norge. Øst politidistrikt bistår svensk politi med å kontrollere busser som kjører over svenskegrensen lørdag formiddag.

Bytter ut containere med hester



Den siste store nazidemonstrasjonen i Sverige ble holdt for ett år siden. Da ble mer 100 personer arrestert og bortvist etter voldsomme opptøyer da den norske motstandsbevegelsen og motdemonstranter samlet seg i Stockholm.

Å bruke containere som sperringer, slik svensk politi gjorde for ett år siden, er ikke aktuelt lørdag. Politiet kommer imidlertid til å benytte seg av ridende politi for å splitte folkemengder.

KONTROLLERER GRENSEN: Øst politidistrikt bistår svensk politi med å kontrollere busser som kjører over grensen til Sverige ved Svinesund lørdag morgen. Foto: Ole Kristian Strøm

– Vi vil bruke så mange hester som mulig, men de vil bare brukes når det er grunn til det. Hester er svært effektive til å dele opp massene, og få grupper til å holde seg unna hverandre, sier politibetjent Stefan Gustafsson.

I politihusets garasje har en midlertidig arrest med plass til hundrevis av mennesker, blitt bygget opp i anledning demonstrasjonen. Politiet kommer også til å være utstyrt med kroppskameraer for å filme de som kan være skyldige i forbrytelse.

Unngå ville tilstander

Det er 16 år siden Göteborg så ut som en krigssone, da EU-toppmøtet endte i opptøyer og totalt 143 politifolk og demonstranter ble skadet.



Politiet ble i etterkant kritisert av Göteborg-komiteen, som ble utnevnt av regjeringen og ledet av tidligere statsminister Ingvar Carlsson (S). Kritikken innebar blant annet mangelen på samarbeid mellom politimyndighetene og at beslutningen om å styrke politiet kom for sent.



Politiet i Göteborg får lørdag bistand fra alle politidistrikter i landet for å unngå en lignende situasjon.

STORE OPPTØYER: Opptøyene mellom motdemonstranter og den nordiske motstandsbevegelsen var voldsomme under forrige store demonstrasjon. Politiet har lagt en ny taktikk for å takle folkemengdene denne gangen. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Vi er mye bedre forberedt enn i 2001. Vi har koordinert opplæringen i hele landet, vi har ikke lenger den taktikken og strategien som vi brukte da, sier Stefan Gustafsson, talsmann for politiet i Vest-regionen, til den svenske avisen Expressen.



– Det handler mye om hvordan vi arbeider med generelle sammenkomster og folkemengder, alle særskilte politistatistikker bygger på det. Det er viktig å snakke, snakke og snakke. Det handler om å ikke sette alle i bås, men heller jobbe mot dem som forstyrrer ro og orden, forteller operasjonsleder Emelie Kullmy, til Expressen.