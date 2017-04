Dette bildet gikk verden rundt etter terroren: – Jeg hjalp en kvinne over veien. Det er de andre som er heltene

Bildet av en politimann som hjalp en eldre kvinne over veien gikk verden rundt. Politimannen skulle ønske han kunne gjort mer.

– Jeg hjalp en dame over veien. Det er de andre - legen, verditransportøren, vekterne på Åhléns, politi og redningspersonale som var først på plass - som er heltene. Mange har ofret mye, sier Jimmy til Svenska Dagbladet.

Politimannen vil ikke gå ut med etternavnet sitt, men for første gang siden terrorangrepet i den svenske hovedstaden snakker han ut om bildet som spredte seg verden rundt. Det ble delt tusenvis av ganger, og var med på å vise hvordan den svenske hovedstaden reagerte med samhold og varme etter å ha blitt rammet av terroren.

I etterkant sa politimannen til Svenska Dagbladet at han synte det var bra at alle kunne se at livet fortsatte som normalt.

Bildet ble tatt klokken ved Fridhemsplan klokken 16.53, drøye to timer etter at de første meldingene om grusomhetene på Drottninggatan.

Var forberedt på vold

Alt tilgjengelig politi i Stockholm-området ble tilkalt. Jimmy var en av dem. Han forteller at han på vei mot sentrum var forberedt på det meste.

– Jeg var forberedt til å ta hånd om skadede og hjelpe folk hjem. Jeg var også forberedt på å møte vold. Man må forberede seg mentalt, hvis ikke kan en trekke seg, sier han.

– Jeg sto ikke på Fridhemsplan for syns skyld. Jeg er klar for bruke våpenet slik at alle andre kunne komme seg hjem. Er man sterk, må man være snill. Vi var sterkest på Fridhemsplan.

Tenker på Ebba (11)

Fire personer mistet livet og fem ble skadet i angrepet.

11 år gamle Ebba Åkerlund ble terroristens yngste offer. Hun var på vei hjem fra skolen da hun ble påkjørt av lastebilen i Drottninggatan.

– Jeg tenker så mye på den døde jentens foreldre. Hadde jeg kunnet hadde jeg, eller hvilken som helst politi, stått der og tatt ham (terroristen, journ. anm) da han stjal lastebilen, sier Jimmy.

Firebarnsfaren og IS-sympatisør Rakhmat Akilov (39) har tilstått at han sto bak terrorangrepet. Stockholm tingrett besluttet tirsdag at det skal utredes om Akilov er tilregnelig.

Tiltalen mot ham skal være klar innen senest 11. mai.