Demning kan briste etter oversvømmelser i Sverige

Et titalls hus står i fare etter at en demning i Karlskoga i Värmland kan briste på grunn av for mye regn.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Situasjonen er kritisk. Vi tror den kommer til å falle sammen, sier Tomas Carlsén, redningssjef i Bergslagens Räddningstjänst til SVT.

Beboere i området er søndag ettermiddag blitt bedt om å evakuere området nær demningen, skriver svenske medier.

Redningsmannskaper og brannmannskaper i området har søndag jobbet med å pumpe ut vann i de mest kritiske områdene, men arbeidet er omfattende.

Det er meldt flere runder med regn i løpet av søndagen, og de store vannmassene har skapt trøbbel flere steder:

Flere bilister i området har måttet bli reddet ut av oversvømte veier etter det kraftige regnet det siste døgnet.

Les også: Hetebølgen gir mye regn i hele Norge

Til SVT Nyheter sier redningssjefen at de hele tiden får inn varsel om at flere adresser i området er rammet av de store vannmengdene.

En campingplass ved utsiden av byen er også oversvømt. De ansatte får ikke kommet på jobb og de reisende kan ikke forlate området, skriver Expressen.

Redningstjenesten har i løpet av søndagen jobbet med oversvømte kjellere og veier i området Storfors, Kristinehamn og Storskoga, skriver Aftonbladet.

Flere veier er rammet, deriblant vei 607 og 237, som det rapporteres om store problemer med fremkommelighet.

Finn frem paraply: Sjokknedbør doblet på Østlandet